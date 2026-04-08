Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından başkanvekilliği süreci hız kazandı. AKP, yapılacak seçim öncesi adayını belirledi.
Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi gündeme geldi. Bu kapsamda AKP’de aday belirleme süreci Ankara’da yürütüldü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın katıldığı görüşmelerde aday adaylarıyla değerlendirme yapıldı.
Görüşmelerin ardından AKP’nin başkanvekili adayı olarak Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba’nın ismi netleşti.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda bulunması nedeniyle, yapılacak seçimde Biba’nın başkanvekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Seçimin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetimin yeni başkanvekili ile devam etmesi bekleniyor.