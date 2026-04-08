Süper Lig’in iki ezeli rakibi, şampiyonluk yarışının yanı sıra transfer arenasında da kıyasıya mücadeleye girdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı için transfer savaşında... Şampiyonlar Ligi'nde sahnedeydi
Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldız futbolcusu için transfer yarışına girdi. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray ve Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki deneyimli savunmacı Rudiger'i kadrolarına katmak için yarışa girdi.
Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda İspanyol devinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray’ın Hedefi: Liderlik ve Tecrübe
Her iki kulüp de oyuncunun transferini gerçekleştirebilmek için temaslarını yoğunlaştırdı. Galatasaray, kadrosuna ekleyeceği tecrübeli bir ismin hem savunmada hem de liderlik rolünde takımına katkı sağlayacağını düşünüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve uluslararası arenadaki başarılarını göz önünde bulundurarak teklifini şekillendiriyor.
Fenerbahçe Savunmayı Güçlendirmek İstiyor
Fenerbahçe cephesinde ise teknik ekip, savunmaya kalıcı bir güç kazandırmak ve takımın istikrarını artırmak amacıyla bu transfere öncelik veriyor.
Sarı-lacivertliler, oyuncunun hem fiziksel kapasitesi hem de tecrübesiyle savunmada yaşanan boşlukları doldurabileceğine inanıyor. Yönetim, kısa süre içerisinde resmi görüşmeleri başlatmayı planlıyor.
Karar Futbolcunun Elinde
Öte yandan futbolcunun kararı, iki kulüp arasında transfer savaşının kaderini belirleyecek. Oyuncunun ailevi ve profesyonel sebeplerle hangi takımı tercih edeceği merak konusu.
İspanyol kulübü Real Madrid ise deneyimli savunmacının sezon sonu kontratını uzatmama kararı aldı ve oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.
Taraftarlar Heyecanla Bekliyor
Transferin gerçekleşmesi halinde, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kadrolarına önemli bir takviye yapmış olacak.
Taraftarlar, hangi ezeli rakibin yıldız ismi kadrosuna katacağını heyecanla bekliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 11'DE BAŞLADI
Sakatlık sorunlarıyla uğraşan Rudiger, bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıktı. Deneyimli savunmacı akşam oynanan Bayern Münih karşısında da maça ilk 11'de başladı.