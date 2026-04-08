08 Nisan 2026 Çarşamba
Can Uzun, dünya devine transfer oluyor: Bonservis bedeli bile belli oldu... Sezon sonu yolcu

Can Uzun’un geleceği belirsizliğini koruyor; 20 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonunda Frankfurt’tan ayrılmaya sıcak bakarken, AC Milan genç yıldızı kadrosuna katmak için devrede. Bundesliga’daki performansı ve uygun transfer bedeli, Rossoneri için fırsat olarak görülüyor.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun’un geleceği bu yaz netlik kazanabilir.

MILAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Alman basını BILD’in haberine göre 20 yaşındaki 10 numara, sezon sonunda kulüp değiştirmeye sıcak bakıyor. AC Milan ise genç futbolcuyu kadrosuna katmak için şimdiden girişimlerini başlattı.

Başlangıçta Frankfurt, Can Uzun için 80 milyon euro talep ediyordu; ancak güncel değerlendirmelerde bu rakam geçerliliğini yitirdi.

40-45 MİLYON ARASINA TRANSFER TAMAMLANABİLİR

Yeni senaryoya göre oyuncunun 40-45 milyon euro arasında bir bedelle transfer olabileceği öngörülüyor. Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk yıldız, bu fiyat aralığıyla Milan için altın bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Milan'ın başındaki Massimiliano Allegri, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme planlarını Almanya’ya çevirdi. İtalyan teknik direktör, ciddi bir sıçrama hedefliyor ve Can Uzun da bu planın kilit isimlerinden biri konumunda.

Can Uzun, teknik direktör Riera ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 22 maçta görev alırken 8 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.

