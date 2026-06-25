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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

IĞDIR FK'DAN CROCIATA İÇİN TRANSFER HAMLESİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre Iğdır FK, Erzurumspor ile sözleşmesi sona erecek olan Giovanni Crociata'yı transfer listesine ekledi.

28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusuyla ilk temasın kurulduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Kulübün deneyimli futbolcuya resmi teklif sunduğu, transfer sürecinde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Erzurumspor formasıyla 38 karşılaşmada görev yapan Crociata, 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.