Futbolda disiplin kurallarında dikkat çeken bir değişiklik resmileşti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ayrımcı davranışların önlenmesi amacıyla FIFA’nın sunduğu iki yeni düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

Yeni kararlar, bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da yürürlüğe girecek.

AĞZINI KAPATANA KIRMIZI KART

IFAB tarafından yapılan açıklamaya göre, ayrımcı söz veya uygunsuz ifadeleri gizlemek amacıyla konuşurken ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak.

Bu hamleyle birlikte saha içinde özellikle hakemlerden, rakip oyunculardan ve yayın kameralarından gizlenmeye çalışılan ayrımcı ifadelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAHAYI TERK EDENE DE CEZA

Yeni düzenlemede yalnızca sözlü davranışlar yer almadı. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular ile takım arkadaşlarını buna teşvik eden teknik ekip üyeleri ve yetkililere de kırmızı kart gösterilebilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANACAK

Kanada’nın Vancouver kentinde yapılan özel toplantıda kabul edilen değişikliklerin, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez büyük turnuva sahnesine çıkacağı belirtildi.

VINICIUS OLAYI SONRASI GELDİ

Kararın arka planında son dönemde yaşanan olayların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Şubat ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, rakibi Gianluca Prestianni’nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne sürmüştü.

Yaşanan tartışma sırasında ağzını kapatarak konuşan Arjantinli futbolcu, UEFA Disiplin Kurulu tarafından ayrımcı davranış gerekçesiyle 6 maç men cezası almıştı.