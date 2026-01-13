DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM’de yaptığı konuşmada, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında emekli maaşına 20 bin lira zam yapılmasına, büyük tepki gösterdi.

İktidarı hedef alan Şahin, MHP’ye ise Ozan Arif Şirin’in “Yalan değil” şiiriyle seslendi.

"FAKİRLERİN SOFRASINDAN GELDİNİZ, ZENGİNLERİN SOFRASINDAN KALKMIYORSUNUZ”

İktidara, “Siz fakirlerin sofrasından geldiniz. Şimdi ise zenginlerin sofrasından kalkmıyorsunuz” diyerek seslenen Şahin, “Çünkü sizin tuzunun kuru arkadaşlar. Ekonomik olarak bir sıkıntı çekmiyorsunuz. 20 bin lira ile geçim nasıl yapılır düşüncesi içinde değilsiniz” sözlerini sarf etti.

MHP’YE “YALAN DEĞİL” ŞİİRİ

İktidara geçmişte konuya ilişkin çok söylendiğini belirten Şahin, “Ama artık size söylenmeyeceğim” diyerek MHP’ye seslendi.

Şahin, “MHP’ye söyleyelim,

Zengin zengindir bre,

Sırtı gelir mi yere?

Olan yine fakire, Oluyor yalan değil” diyen Ozan Arif Şirin’den bahsedeyim. Çünkü olan hep fakire oluyor, dar gelirliye oluyor” dedi.

“YAPAMAYACAĞINIZ SÖZLER VERMEYİN”

“Gelin ülkenin gerçek gündemlerini buradan konuşalım” diyen Şahin, “Lütfen çalışma takvimini de sahici ve gerçekçi yapalım. Yapamayacağınız sözleri vermeyin. Geçmişte ölüm dahi olsa iktidar partisi olarak yapamayacağı şeyin sözünü vermeyen bir anlayışın temsilcileriydiniz. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibariyle yapacağınız bir tek söz dahi söyleyemiyorsunuz, çünkü artık yorgun bir iktidarsınız. Millete umut veremiyorsunuz, hiç değilse milletin önünde durmayın. Gelin ülkenin gerçek gündemini TBMM’de konuşalım. Genel kurulu hakkıyla iş yapan bir kurum haline getirelim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

EMEKLİLERİN SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI ÖNERGERİ REDDEDİLDİ

Öte yandan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emeklilerin sorunlarının araştırılması önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

İşte Tanal’ın yaptığı paylaşım,