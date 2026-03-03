DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, yaptığı açıklama ile Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı Ticari Eşya Ve Uyuşturucu Yakalamaları verileri üzerinden Türkiye’nin sınır güvenliğindeki çöküşü gözler önüne serdi. Gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu miktarındaki artışın ürkütücü boyutlara ulaştığını söyleyen İdris Şahin dikkat çeken “2022 yılında 6,6 milyar TL olan uyuşturucu değeri, 2025’te 44 milyar 899 milyon TL’ye fırladı. Bu rakamlar, zehir tacirlerinin gümrüklerimizi adeta birer otobana çevirdiğinin en somut kanıtıdır.” değerlendirmesi yaptı.

'EVLATLARIMIZI VE GELECEĞİMİZİ HEDEF ALAN BİR SALGIN VAR'

Sokaklardaki uyuşturucu yayılımının gümrüklerdeki kontrolsüzlükten yararlandığını ifade eden Şahin, sokaklardaki uyuşturucu salgınının her geçen gün büyüdüğünü ve gümrüklerde yakalanan devasa uyuşturucu miktarının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu iddia etti. Şahin'in, "Ülkemizin nasıl bir güvenlik zafiyetine mahkûm edildiğini de gözler önüne seriyor.” ifadeleri dikkat çekti.

'KAÇAKÇILIKTA 180 KATLIK ARTIŞ SUÇ EKONOMİSİNİN BELGESİDİR'

Aynı gümrük kapılarından geçen kaçak değerli maden miktarının da uyuşturucu trafiğiyle eş zamanlı olarak patladığına dikkat çeken Ankara Milletvekili İdris Şahin, sınırlardaki kontrolsüzlüğün sadece toplum sağlığını değil, ekonomik düzeni de mafyatik bir yapıya teslim ettiğini söyledi. Uyuşturucu trafiğiyle aynı gümrük kapılarından geçen kaçak değerli maden miktarının sadece üç yılda 156 milyon TL’den 28 milyar 303 milyon TL’ye çıkmasının tesadüf olmadığını dile getiren Şahin "Tam 180 katlık bu devasa artış, ülkemizde meşru ticaretin yerini suç ekonomisinin aldığının en somut belgesidir.” dedi.

'ESNAFI MUHTAÇ EDENLER KAÇAKÇIYI ÖDÜLLENDİRİYOR'

Yerli üreticiyi hammaddeye muhtaç bırakan ekonomi politikalarını eleştiren İdris Şahin'in “Sanayicimizi ve esnafımızı hammaddeye muhtaç bırakıp yerli üretimi felç ederken, işlenmiş ürün ithalatını bir yılda 1,6 milyar dolardan 6,4 milyar dolara fırlatanların hangi 'yerli ve milli' anlayıştan bahsettiğini merak ediyoruz. Esnafın rızkını kaçakçıya, sokaklarımızı uyuşturucuya teslim eden bu adaletsiz tabloyu bu milletin feraseti asla unutmayacaktır.” ifadeleri de dikkat çekti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre son 10 günde 75 ilde yapılan operasyonlar sonucunda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yetkililer sık sık vatandaşlara bağımlılık yapan ve ölüm riski olan uyuşturucu maddelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu, alt sınırı 10 yıldan başlayan hapis cezaları ile cezalandırılıyor.