Antalya’da düzenlenen bir iftar yemeği ilginç anlara sahne oldu. 11 Mart’ta gerçekleşen iftar programında Antalya’da belediye görevlileri, mülki amirler ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yer aldı.

BELEDİYE İFTARINDA İDDİANAMEYİ İMZALAYAN SAVCI DA YER ALDI

Yemeğe katılan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’nin paylaştığı fotoğraflarda bir isim göze çarptı. O isim, Antalya Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Akif Katırcı oldu.

Başsavcıvekili Katırcı’nın Antalya iddianamesinde imzası olan isimler arasında olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tutuklanmıştı.

Açık Gazete'den Yusuf Yavuz'un aktardığı bilgilere göre; Görüntülerde, savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol ile yan yana olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programı aynı zamanda sosyal medyadan da canlı yayınlandığını da aktardı.

SAVCI DA DUA EDENLER ARASINDA

Muhittin Böcek’in yerine seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir iftar programındaki konuşmasına iddianameyi hazırlayan Başsavcı Vekilini selamlayarak başladı. Tutuklu olan Muhittin Böcek’in özgürlüğüne kavuşması amacıyla yapılan duaya eşlik edenler arasında soruşturma savcısı Katırcı’nın da olması dikkat çekti.

Toplam 41 şüphelinin yer aldığı 702 sayfalık Antalya iddianamesiyle ilgili ilk duruşmanın 16 Mart’ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.