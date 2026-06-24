Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026’da meydana gelen ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yürütülen mülkiye müfettişi incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, yapılan incelemelerde Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin herhangi bir toplama faaliyeti yürütmediği ifade edildi.

SAVUNMA DOĞRU BULUNMADI

Öte yandan açıklamada belediyenin 'araç bulunmadığı' yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığı, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla belirlendiği ifade edildi.

Tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, olayda ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi. Bakanlık, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi konusunda kararlılığın sürdüğünü vurguladı.