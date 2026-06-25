Türkiye son yıllarda ekonomik krizlerden, dış politika sorunlarından ve toplumsal gerilimlerden geçiyor. Ancak belki de en büyük sorunumuz bunların hiçbiri değil. Asıl sorunumuz, birbirimizi artık duyamıyor oluşumuz.

Bir tarafta kendisini laik olarak tanımlayıp başörtülü kadınları aşağılayan, onları geri kalmışlığın sembolü gibi gören bir anlayış var. Diğer tarafta ise dini hassasiyetleri temsil ettiğini söyleyip Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyi marifet sayan bir başka anlayış bulunuyor. Her iki taraf da kendisini hakikatin tek sahibi olarak görüyor.

Meclis kürsüsünde de benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bir araştırma önergesi, içeriği değerlendirilmeden yalnızca muhalefetten geldiği için reddedilebiliyor. İktidarın sunduğu bir öneri ise yalnızca iktidardan geldiği için peşinen desteklenebiliyor. Fikirlerin yerini kimlikler, argümanların yerini aidiyetler alıyor.

Psikanalitik açıdan baktığımızda burada ilginç bir mekanizma görüyoruz. İnsan zihni belirsizlikten hoşlanmaz. Karmaşık sorunlarla karşılaştığında dünyayı "iyi" ve "kötü" olarak bölmeye eğilim gösterir. Melanie Klein'ın tanımladığı bölme (splitting) mekanizması tam da budur. Kişi kendi içindeki çatışmaları görmek yerine onları karşı tarafa yansıtır. Böylece karşı taraf kötülüğün, yanlışlığın ve eksikliğin temsilcisi haline gelir.

Bugün Türkiye'de yaşanan kutuplaşma büyük ölçüde bu savunma mekanizmasının toplumsal ölçekteki görünümüdür. Laik kesimin bir bölümü kendi korkularını dindarlara yüklerken, muhafazakâr kesimin bir bölümü de kendi kaygılarını Cumhuriyet ve Atatürk üzerinden temsil edilen değerlere yöneltmektedir. Sonuçta herkes konuşmakta, fakat kimse dinlememektedir.

Oysa Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri aklı ve eleştirel düşünceyi merkeze koymasıydı. Cumhuriyet, farklı düşünen insanların ortak bir vatan fikrinde buluşabilmesinin projesiydi. Ne dini inançlara düşmanlık Cumhuriyetçiliktir ne de Atatürk'e hakaret etmek muhafazakârlıktır. Bunlar yalnızca karşıtlık üzerinden kimlik üretme çabalarıdır.

Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, rakibini susturmak değil anlamaya çalışmaktır. Bir araştırma önergesi kimin verdiğine göre değil, ülkeye ne kazandıracağına göre değerlendirilmelidir. Bir insan başörtülü olduğu için küçümsenmemeli, Atatürk'e saygı duyduğu için de hedef haline getirilmemelidir.

Çünkü bir milletin gücü, benzer düşünen insanların çokluğundan değil; farklı düşünen insanların birlikte yaşayabilme kapasitesinden doğar.

Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız:

Karşı tarafta gördüğümüz öfke ve tahammülsüzlüğün ne kadarı gerçekten onlara, ne kadarı ise yüzleşmek istemediğimiz kendi eksiklerimize aittir?