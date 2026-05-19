Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

'ICARDI İÇİN PARA PROBLEM DEĞİL'

Now Spor’dan Ersin Düzen’in aktardığı bilgilere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Mauro Icardi’nin menajeri bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ifade edilirken Icardi’nin menajerinin görüşmede, “Icardi burada çok mutlu, kalmak istiyor. Onun için para problem değil.” mesajını verdiği öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istediği belirtildi.

Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme konusunda hazırlık yaptığı iddia edildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

İddiaya göre; Galatasaray cephesi Mauro Icardi için 1+1 yıllık yeni kontrat düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig bonuslarıyla birlikte yıldız futbolcunun yıllık maaşının 4.5 ila 5 milyon euro seviyesinde olacağı kaydedili.