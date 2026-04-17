İstanbul’un simge tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nda giriş ücretlerine ilişkin yeni düzenleme açıklandı. İBB Meclisi’nde alınan kararla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için giriş bedeli sembolik olarak 1 TL’ye indirildi.

İBB Meclisi CHP Grubu tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin temel amacının kültürel mirası daha geniş kesimlere ulaştırmak olduğu belirtildi. Açıklamada, İstanbul’un tarihi değerlerinin herkes tarafından erişilebilir olması gerektiği vurgulandı.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşların Yerebatan Sarnıcı’nı daha kolay ziyaret edebilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Yetkililer, kararın tarihi yapıya olan ilgiyi artırmasının beklendiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

7 Nisan günü İBB mülkiyetindeki Yerebatan Sarnıcı’nın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği açıklanmış, kara kamuoyunda büyük tepki çekmişti.