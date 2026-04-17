EuroLeague’de Fenerbahçe Beko’nun play-off turundaki rakibi Zalgiris oldu. Normal sezonun son haftasında alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli ekip ligi 4. sırada tamamladı ve saha avantajını da elde etti.

Monaco’nun deplasmanda Hapoel Tel Aviv’i mağlup etmesi ve Zalgiris’in Paris karşısında galip gelmesiyle sıralama netleşti.

SAHA AVANTAJI FENERBAHÇE’DE

Saha avantajını eline geçiren Fenerbahçe Beko, seride ilk iki maçını İstanbul’da oynayacak. Serinin 3. ve gerekirse 4. karşılaşmaları Litvanya’da yapılacak. 5. maça uzanması halinde ise belirleyici mücadele yeniden İstanbul’da oynanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı ve üst üste 4. kez play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off serileri 28 Nisan’da başlayacak, Final Four ise 22-24 Mayıs 2026’da Atina’da düzenlenecek.