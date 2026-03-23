İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalarla bağlantılı isimlerin yer aldığı şirketlere ait Beykoz’daki yaklaşık 1 milyon metrekarelik ormanlık alan imara açıldı. Söz konusu alan üzerinde 200’den fazla lüks villa inşa edilmesinin planlandığı belirtildi. Yapılaşmaya açılma , kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı.

Koruma statüsü değiştirilen bölge, çevresel riskleri ve soruşturma süreciyle ilişkilendirilen iddialar nedeniyle kamuoyunda “soruşturma gölgesinde imar” eleştirilerini beraberinde getirdi.

İBB davasında "itirafçı" olduğu öne sürülen Murat İlbak’ın tahliyesinin hemen ardından, Beykoz’daki 1 milyon metrekarelik orman arazisi, bakanlık eliyle imara açıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Vedat Aşcı’nın şirketinin de hissedar olduğu alanın önce koruma statüsü değiştirildi şimdi de yapılaşmaya açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plan, kamuoyunda “soruşturma gölgesinde imar” tartışmasına yol açtı.

HİSSEDARLARI ARASINDA ÜNLÜ FİRMALAR VAR

Halk Tv'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre, projeye konu olan Beykoz’daki 1 milyon metrekarelik “Dedeoğlu-2 Hususi Ormanı”nın hissedarları arasında Diro Gayrimenkul, Fokus Proje ve Gayrimekul ve Astaş Taahhüt İnşaat yer alıyor. Fokus Proje ve Gayrimenkul İnşaat şirketinin yöneticileri arasında yer alan ve İBB davası kapsamında daha önce tutuklanan ve 2 Haziran 2025’te tahliye edilen Murat İlbak’ın da proje alanında hissedar şirketlerle bağlantılı olması, planı daha da dikkat çekici hale getirdi.

İktidara yakın medya organları İlbak'ın itirafçı olduğunu öne sürmüştü. Ancak İlbak'ın 'şüpheli' olarak dosyada yer almadığı söylenmişti.

Öte yandan Astaş Holding'in yönetim kurulu başkanı Vedat Aşcı da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer almıştı.

YAPILAŞMAYA AÇILDI

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık 1 milyon 38 bin metrekare genişliğindeki özel orman arazisi için hazırlanan yeni imar planı onaylandı. Yapılan bu plan değişikliğiyle birlikte, söz konusu devasa yeşil alanın belirli kısımlarında inşaat faaliyetlerine izin verilerek bölge kısmen yapılaşmaya açılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ön izin doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında yaklaşık 62 bin metrekarelik inşaat alanı öngörülüyor. Projede 200’ün üzerinde havuzlu ve teraslı villa ile sosyal tesis inşa edilmesi planlanıyor.

ARSASININ KORUMA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

Parselin bir bölümü, İlbak'ın tahliyesinden yaklaşık iki ay sonra 12 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete kararıyla “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak yeniden tanımlandı. Diğer kısmı ise “nitelikli doğal koruma alanı” statüsünü korudu.

Planın dayanağı olarak 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17 ve 52. maddeleri gösterildi. Bu kapsamda hususi ormanlarda yüzde 6’yı geçmemek şartıyla yapılaşmaya izin verilebiliyor.

ÇEVRESEL RİSKLER BARINDIRIYOR

Proje alanının bir kısmı taşkın riski bulunan Çubuklu Deresi çevresinde yer alırken, Elmalı Barajı havzasına yakınlığı nedeniyle su kaynakları açısından hassas bir bölgede bulunuyor. Jeolojik raporlarda ise alan, “kaya düşmesi ve stabilite sorunu yaşanabilecek” bölge olarak tanımlanıyor.

GÜRLEK'İN VİLLASININ YANINDA

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlıklarını açıklamıştı. Söz konusu projenin Gürlek'e ait olduğu iddia edilen Beykoz'da mesa orman alanında yer alan villa tipi konutun hemen bitişiğinde yer alması da dikkat çekti.