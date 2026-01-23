Kamuoyunda "İBB Davası" olarak bilinen davanın yargılama süreci tüm tartışmalarıyla devam ediyor. Avukat Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından dava ile ilgili çarpıcı bir detayı açıkladı.

Gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Soner Yalçın da yer aldığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi soruşturma aşamasında sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin sürmesine hükmettiğini belirten Ersöz, Bu karara yapılan itirazlar ise İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Ersöz, "Bugün dava dosyasını incelediğimizde ise adı geçen gazetecilerden sadece Soner Yalçın hakkındaki adli kontrol tedbirinin resen yani bir talep olmaksızın kaldırıldığını gördük" dedi.

Yasal süre dolmadan tek sanık için karar

Ersöz ayrıca, "CMK'nın 110/4. Maddesi adli kontrol tedbirlerinin en geç 4 ay aralıklarla gözden geçirileceğini düzenlemektedir. Mahkemenin resen yaptığı inceleme 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Yani 4 aylık sürenin dolmasına oldukça uzun bir zaman var. Mahkeme Kararına baktığımızda, bir talep üzerine karar verilmediği, Mahkemenin kendiliğinden bir inceleme yaptığı, tek bir kişi yönünden dosyanın ele alındığı ve Savcılık Mütalasının dahi bulunmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yargılamada eşitlik gölgelendi

Tüm sanıkların eşit haklara sahip olduğunu belirten Ersöz, alınan bu kararın aynı mesleği yapan aynı suçların isnat edildiği sanıklar arasında gerçekleşmesinin mahkemenin tarafsızlığına gölge düşüreceğini belirtti. Ersöz ayrıca "Aynı suç isnatları yöneltilen gazeteci sanıklar arasında yapılan ayrım, Mahkemenin tarafsızlığına gölge düşürmesi yanında, "objektif bir kriter olmaksızın" sanıklar arasında ayrıma gidildiği izlenimi de yaratır. Tabii ki, bir gazeteci hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması olumlu bir durumdur. Ancak bu gazeteciyi diğerlerinden ayıran hususun ne olduğunun belirtilmesi şarttır. Bu yaklaşım Adil Yargılanma Hakkı'na da aykırı bir tutumdur" açıklamasında bulundu.

Ersöz son olarak, "Mahkemenin daha önce de Savcılığın mütalaası doğrultusunda bir sanığın dosyasını tefrik ettiğine (ayırdığına) şahit olmuştuk. O kişi hakkındaki dosya, kamuoyu dikkatinden uzak şekilde tek başına yürütülecek. Henüz daha yargılama başlamadan tesis edilen bu ve benzeri işlemleri Adil Yargılanma Hakkı çerçevesinde açıklayabilmenin mümkün olmadığını söylemekle yetinelim" ifadelerini kullandı.