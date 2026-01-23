Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantıları’nın 56’ncısı, “Diyalog Ruhu” temasıyla İsviçre’nin Davos kasabasında başladı. 23 Ocak’a kadar sürecek zirveye 130 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcı katılırken, devlet ve hükümet başkanlarından bakanlara, merkez bankası yöneticilerinden iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok sayıda üst düzey isim Davos’ta bir araya geldi.

Zirveye damga vuran konuşmalardan biri ise iş insanı Elon Musk’a ait oldu. Yapay zekâ ve robot teknolojilerinin hızla geliştiğine dikkat çeken Musk, gelecekte robot sayısının insan nüfusunu aşabileceğini söyledi. Bu sürecin ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Musk, yapay zekâ konusunda temkinli olunması gerektiğini belirterek, “Gerekli önlemler alınmazsa kendimizi bir gün Terminatör filmindeki senaryonun içinde bulabiliriz” ifadelerini kullandı.

Musk’ın bu sözleri, zirvede yapay zekânın küresel etkileri ve denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.