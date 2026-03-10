Ancak CHP her zamanki CHP!.. Dışarıya birlik ve beraberlik görüntüsü verilmeye çalışılırken içerde hizipler birbirini yiyor.

CHP’de, İBB davasının duruşmalarının başladığı ilk gün -dünden- beri fotoğraf krizi patlak verdi. CHP, Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın Ekrem İmamoğlu’nun ilk duruşması olduğu gün Malatya Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etmesi ve fotoğraflarının sosyal medyaya yayılması parti içinde yeni bir kavga ve krize sebep oldu..

Milletvekilli, temsil ettiği ilin Valisi’ni ziyaret etmiş de ne mi olmuş?..

Sizin, düşündüğünüz gibi o ziyaret zaten fokur fokur kaynayan CHP içinde pek masumane bulunmadı. Neden ise, şöyle;

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Ordu’ya giden İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP’ten geçerken görevlilerle tartışma yaşamıştı. İmamoğlu’nun buradaki tartışmada Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüştü. Karşılıklı sert atışmaların sonunda mahkemelik olunmuştu. Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, savcı mütalaasında şu ifadeler yer almıştı:

“Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları nedeniyle Karadeniz Bölgesi’ne geldiği, 05/06/2019 günü ise Ordu iline geldiği ve aynı gün saat 22:20 sıralarında Ordu ilinden ayrılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı’na gelerek VIP salonundan geçmek istediği, VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz’a hakaret ettigi iddiasıyla açılan davada, dosya içerisinde mevcut Haber Global isimli televizyon kanalından ve Fox Tv isimli televizyon kanalından alınan görüntülerde sanık Ekrem İmamoğlu’nun olay yerinde bulunan ve dosya kapsamında dinlenen bir kısım tanıklara hitaben ‘vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır’ şeklinde söz söylemek suretiyle Seddar Yavuz’a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu’nun TCK’nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK’nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütaala olunur.”

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası vermişti.

***

CHP içinde patlak veren yeni krizi doğrulayan bir kaynağım şunları söyledi;

“Veli Ağbaba’nın, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri duruşması olduğu gün onun ile davalık olan eski Ordu Valisi, yeni Malatya Valisi’ni makamında ziyaret etmesi parti içinde tepkilere neden oldu. Bunun sıradan bir vaka olamayacağı, bilinçli bir tavır olduğu kanısı milletvekillerini rahatsız etti. Bin 500 kişi ile Silivri’ye çıkarma yapan CHP varken, Ağbaba’nın bunu yapması büyük tepkilere neden oldu.”

Tecrübeli siyasetçi CHP’li Veli Ağbaba, İBB duruşmasının ilk gününe o fotoğrafın denk düşmesi sadece bir tesadüf olabilir mi?..

CHP’li kaynağımın anlattıkları;

“ Ekrem İmamoğlu davası aynen 17-25 Aralık sürecine döndü. İddialar, çok ciddi ancak dava siyasi. İddiaların araştırılması gerekiyor ama aynen o süreçte olduğu gibi hukuka uygun deliller toplanmadığı ve iddianamede yer almadığı için dava siyasileşti. İmamoğlu da bu süreçte siyasetin dışında kalabilir. CHP’nin kafasını karıştıran, partinin milletvekillerini ve teşkilatını olumsuz etkileyen nokta bu. Erdoğan, başından beri CHP’de, bu noktadan dolayı kaos çıkarmak istiyordu ve başardı. Bu sürecin sonunda CHP’yi nasıl tasfiye edecek bunun hesaplarının yapıldığı anlaşıldı. Bundan dolayı, Özgür Özel’e ve İmamoğlu’na yakın ekip arasında ciddi bir ayrışma var.. Bunun tipik göstergesi Genel Sekreterlik koltuğunda oturan ve İmamoğlu ekibinden olan Selin Sayek Böke ile Veli Ağbaba arasında TBMM Plan Bütçe Komisyonunda başlayıp bu güne kadar gelen söylem farklılıkları. Daha doğrusu ikisi de temel de CHP’nin politikasını yansıtsa da iki isim arasında ön alma konusunda ciddi bir ayrışma yaşanıyor.

Parti de çok tartışılan bir konu da; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklanacağı söylenen mal varlığının açıklanmaması. Bu da, yine saray ile pazarlık iddialarını akla getiriyor. Sonuçta, sorularla dolu bu belirsizlik ortamı Erdoğan’a ilk etapta istediğini veriyor. İlk olarak yeniden seçilme konusunda rakibini zayıflatıyor, ikinci etapta MHP ile birlikte oluşturmak istedikleri yeni terörsüz Türkiye’de laikliği ortadan kaldırma konusunda ellerini rahatlatıyor. Çünkü tek direnç noktası CHP tabanı parçalanıyor.

Bu kadar çok soru ve belirsizlik varken ve CHP de kendi içinde ayrışmışken Erdoğan rahatlıyor. İstediği de buydu zaten, alıyor”