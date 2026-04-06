89'u tutuklu, 107 sanıklı İBB davasında bugün 5. hafta, 16. gün... Geçtiğimiz hafta son savunmayı İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş yapmış, ardından avukatların tahliye talepleri alınmıştı.

İlk dört haftada itirafçıların ifadelerini geri çekmeleri ya da baskı gördüklerine ilişkin açıklamalarıyla tartışılan davanın bugünkü celsesi de gergin başladı. Aykut Erdoğdu "Bu resmen işkence, yemek yok, su yok" isyanıyla salona girdi.

Mahkeme geçen hafta bir ara karar vermiş, savcının 8 ismin tahliyesini istemesine karşın, 18 kişi tahliye edilmiş ve 89 kişinin tutukluluğuna devam kararı çıkmıştı.

10.30 Salonda "Bu işkence" isyanı yankılandı

16. celse için sanıklar duruşma salonuna girdi. Tam bu sırada Aykut Erdoğdu "Aşağıda yemek yok, su yok. Bu kadar kötü muamele olur mu, bu resmen işkence, etrafımız pislik içinde... Ben milletvekiliyim benden kimseye zarar gelmez” diye bağırdı. Erdoğdu'nun isyanı salonda yankılandı.

İMAMOĞLU KONUŞTU

Duruşmanın ilk dakikalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz istedi. İmamoğlu şunları söyledi

Yargılamanın bundan sonraki seyri hayırlara vesile olsun; çünkü hayra ihtiyacımız çok yüksek. Arkadaşlarımızın şikâyeti var: Bazı hazır paket ürünleri alıp buraya getirenler, bu sabah getirememişler, alamamışlar. Sizin buna bir katkınız olabilir mi diye bu notu iletmek istedim.

Öğle vakti yemek arzumuz vardı, bu hafta çözüleceği konusunda katkı talep etmiştik; yine sizin de katkınız olursa…

Bir diğer husus; perşembe çok geç biten savunmalar sonrası 18 arkadaşımız tahliye oldu, bu bizi elbette sevindirmiştir. Yaklaşımınızı önemsediğimizi ifade etmek isterim. Farklı bir bakışla yön vermeniz gerektiğine, bir ihtiyaç olarak dikkat çekmek istiyorum. İnsanların özgürlüğünden bir gün dahi almak, bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüşüyor. Alınan her kararın eksi ya da artı bir katkı sağlayacağını söylemek zorundayım.

"OLUMLU ADIMLARINIZIN YANINDAYIZ"

Sadece tutsaklık değil, adli tedbirlerle ilgili de süreçler var. Evde hapis yatandan, malına mülküne el konulana kadar insanların hayatları etkileniyor. Burada hâlâ babalarından, akrabalarından dolayı tutuklu olanlar var. Devletine hizmet etmiş insanların çektiği acılar var. Bunun ele alınması için ara kararın ay sonunu beklemesindense, şimdiden değerlendirilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekmek isterim. Tutuklu olan şoförler, ağır ameliyat geçirenler var...

Burada özellikle birtakım uygulamalara maruz kalanlar, tutsak olanlar ve dışarıda adli tedbirler altında ezilenler varken; etkin pişmanlıkla ilgili sahada naralar atmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum.

Kadınlar, evlatlar, kardeşler, aileler var; sırtınızda çok büyük bir yük var. Biz karşınızda yargılanan insanlar olarak, attığınız her olumlu adımda yanınızda olacağımızı, aksi takdirde de tepki göstereceğimizi söylemek

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İBB Davası'nda geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıklamıştı. Davada, 18 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye edilen isimler şöyle:

• İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

• Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

• Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı

• İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli

• Ebubekir Akın

• CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük

• İSPER AŞ personeli Davut Bildik

• Eski İstanbul Planlama Ajansı çalışanı Esra Huri Bulduk

• Mahir Gün

• Kadir Öztürk

• Başak Tatlı

• İmamoğlu İnşaat AŞ çalışanı Baran Gönül

• İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş

• Mustafa Bostancı

• Şehide Zehra Keleş

• Altan Ertürk

• Ali Üner

• Evren Şirolu