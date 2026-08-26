OLAYLAR

1071 - Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.

1346 - VI. Philippe komutasındaki Fransız ordusu ile III. Edward liderliğindeki İngiliz ordusu arasındaki Crécy Muharebesi gerçekleşti.

1789 - Fransa Ulusal Meclisi, Versay'da "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul ederek Kıta Avrupası'nda özgürlükçü hukuk devletinin temellerini attı.

1896 - Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) üyesi 28 kişi, İstanbul'da Galata semtindeki Osmanlı Bankası'nı bastı. 14 saatlik çatışma ve pazarlıklardan sonra, sağ kalan militanlar banka müdürünün yatıyla İstanbul'dan kaçtı.

1920 - ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Batı Cephesi'nde Yunan Ordusu'na karşı Büyük Taarruz'a başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzu bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.

1936 - Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.

1936 - İlk sesli televizyon gösterimi, BBC kanalından yapıldı.

1957 - Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.

2008 - Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıkları Rusya tarafından tanındı.

2021 - Zafer Partisi, Ümit Özdağ tarafından kuruldu.

DOĞUMLAR

1676 - Robert Walpole, İngiliz siyasetçi ve ilk İngiltere Başbakanı (ö. 1745)

1728 - Johann Heinrich Lambert, Alman fizikçi, matematikçi ve gök bilimci (ö. 1777)

1740 - Joseph Michel Montgolfier, Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi (ö. 1810)

1743 - Antoine Lavoisier, Fransız kimyacı (ö. 1794)

1819 - Albert, Birleşik Krallık Kraliçesi olan Victoria'nın eşi (ö. 1861)

1873 - Lee de Forest, Amerikalı mucit (ö. 1961)

1880 - Guillaume Apollinaire, İtalyan asıllı Fransız şair, yazar ve sanat eleştirmeni (ö. 1918)

1882 - James Franck, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü kazanmış bilim insanı (ö. 1964)

1883 - Sam Hardy, İngiliz futbolcu (ö. 1966)

1886 - Rudolf Belling, Alman heykeltıraş (ö. 1972)

1898 - Marguerite Guggenheim, Amerikalı sanat koleksiyoncusu (ö. 1979)

1900 - Hellmuth Walter, Alman mühendis (ö. 1980)

1901 - Hans Kammler, Alman inşaat mühendisi (ö. 1945)

1901 - Maxwell Taylor, ABD Kara Kuvvetleri'nde general ve eski diplomat (ö. 1987)

1906 - Albert Bruce Sabin, Polonyalı-Amerikalı tıp araştırmacısı (ö. 1993)

1908 - Walter Bruno Henning, Doğu Prusya doğumlu dilbilimci (ö. 1967)

1910 - Rahibe Teresa, Arnavut rahibe ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1997)

1914 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair (ö. 2008)

1914 - Julio Cortázar, Arjantinli roman ve kısa öykü yazarı (eserlerinde varoluşsal sorgulamayla deneysel yazım tekniklerini birleştiren) (ö. 1984)

1918 - Katherine Johnson, Amerikalı kadın astrofizikçi, uzay bilimci ve matematikçi (ö. 2020)

1920 - Prem Tinsulanonda, Taylandlı emekli subay ve politikacı (ö. 2019)

1922 - Çetin Karamanbey, Türk sinemacı ve gazeteci (ö. 1995)

1925 - Alain Peyrefitte, Fransız siyasetçi (ö. 1999)

1927 - B. V. Doshi, Hint kökenli mimar (ö. 2023)

1934 - Tom Heinsohn, Amerikalı profesyonel basketbolcu (ö. 2020)

1936 - Benedict Anderson, İngiliz-İrlanda kökenli Amerikalı politikbilimci (ö. 2015)

1936 - Francine York, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2017)

1940 - Don LaFontaine, Amerikalı seslendirme sanatçısı (ö. 2008)

1941 - Ayşe Kulin, Türk yazar ve gazeteci

1944 - Louise Marleau, Kanadalı oyuncu

1946 - Alison Steadman, İngiliz oyuncu

1949 - Allahşükür Paşazade, Kafkas Müslümanlarının Dini Lideri

1950 - Ahmet Özhan, Türk şarkıcı ve oyuncu

1950 - Suavi, Türk şarkı sözü yazarı ve şarkıcı

1950 - Arlene Gottfried, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 2017)

1951 - Edward Witten, Amerikalı teorik fizikçi

1952 - Michael Jeter, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2003)

1953Selma Kutluğ, Türk oyuncu

David Hurley, Avustralya Ordusunda eski kıdemli subay

1956 - Brett Cullen, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1960 - Branford Marsalis, Amerikalı saksafoncu ve besteci

1961 - Fahrudin Ömeroviç, Bosna-Hersekli futbolcu ve antrenör

1962 - Meryem Yamak, Türk futbolcu ve antrenör.

1962 - Tariq Ramadan, Mısır asıllı İsviçreli İslamolog, entelektüel ve akademisyen

1963 - Kürşat Başar, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu ve senarist

1964 - Mihriban Aliyeva, 21 Şubat 2017 itibarıyla Azerbaycan Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı yardımcısı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi

1966 - Shirley Manson, İskoç kayıt sanatçısı ve oyuncu

1969 - Adrian Young, Amerikalı müzisyen

1970 - Ufuk Yıldırım, Türk şarkıcı

1970 - Melissa McCarthy, Amerikalı aktris ve komedyen

1971 - Thalía, Meksikalı latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu

1976 - Mike Colter, Amerikalı oyuncu

1976 - Can Gazalcı, Türk öykü ve roman yazarı

1977 - Bülent Şakrak, Türk oyuncu ve sunucu

1978 - Amanda Schull, Amerikalı oyuncu ve dansçı

1979 - Yağmur Sarıgül, Türk besteci ve maNga grubun elektro gitaristi

1980 - Chris Pine, Amerikalı oyuncu

1980 - Tim Smolders, Belçikalı futbolcu

1980 - Macaulay Culkin, Amerikalı oyuncu

1981 - Vangelis Moras, Yunan futbolcu

1982 - Gamze Özçelik, Türk oyuncu, sunucu, manken ve model

1982 - Tuğçe Kazaz, Türk manken, model ve oyuncu

1983 - Mattia Cassani, İtalyan millî futbolcu

1983 - Rob Cantor, Amerikan şarkıcı ve şarkı yazarı

1984 - Hayrettin Karaoğuz, Türk internet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen

1986 - Colin Kâzım-Richards, Türk futbolcu

1986 - Cassie Ventura, Amerikalı şarkıcı, model ve oyuncu

1987 - Kseniya Suhinova, Rus manken

1988 - Lars Stindl, Alman millî futbolcu

1989 - James Harden, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Bahattin Köse, Alman-Türk futbolcu

1990 - Mateo Musacchio, Arjantinli millî futbolcu

1991 - Dylan O'Brien, Amerikalı oyuncu, müzisyen ve yönetmen

1993 - Keke Palmer, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1993 - Robert Schick, Alman futbolcu

1994 - Lauren Taylor, İngiliz amatör golfçü

1996 - Christian Mbulu, İngiliz futbolcu

1998 - Berke Aygündüz, Türk basketbolcu

2001 - Patrick Williams, Amerikalı basketbolcu

ÖLÜMLER

887 - Kōkō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 58. imparatoru (d. 830)

1212 - IV. Mihail Otoreianos, 1206'dan itibaren ölüm yılı olan 1212'ye kadar sürgünde olarak Konstantinopolis Patrikliği yapmıştır

1346 - Johann von Böhmen, 1313'ten Lüksemburg ve 1310'dan itibaren Bohemya kralı ve Polonya'nın itibari kralı (d. 1296)

1666 - Frans Hals, Hollandalı ressam (d. yaklaşık 1580)

1713 - Denis Papin, Fransız fizikçi (d. 1647)

1723 - Anton van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı (d. 1632)

1850 - Louis-Philippe, 1830-1848 arasında Fransızlar kralı (d. 1773)

1865 - Johann Franz Encke, Alman astronom (d. 1791)

1866 - Joseph Weydemeyer, Prusya ve ABD ordusunda subay, gazeteci, siyasetçi ve Marksist devrimci (d. 1818)

1895 - Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (d. 1844)

1910 - William James, Amerikalı yazar ve ruh bilimci (d. 1842)

1915 - Rupen Sevag, Osmanlı Ermenisi hekim (d. 1885)

1921 - Sándor Wekerle, Macar siyasetçi (d. 1848)

1926 - Mehmed Cavid Bey, Eski Osmanlı İmparatorluğu Maliye Bakanı (d. 1875)

1926 - Doktor Nâzım, Fenerbahçe başkanı, hekim, siyasetçi (d. 1872)

1937 - Andrew W. Mellon, Amerikalı iş insanı, endüstrici, devlet adamı, hayırsever ve sanat koleksiyoncusu (d. 1855)

1943 - Bimen Şen, Türk bestekâr (d. 1873)

1944 - Adam von Trott zu Solz, Alman hukukçu, diplomat ve nazi karşıtı direnişçi (d. 1909)

1945 - Franz Werfel, Avusturyalı romancı, oyun yazarı ve şair (d. 1890)

1957 - Umberto Saba, İtalyan şair ve romancı (d. 1883)

1958 - Ralph Vaughan Williams, İngiliz besteci (d. 1872)

1971 - Sabiha Sultan, Sultan Vahdettin'in kızı (d. 1894)

1974Adem Yavuz, Türk gazeteci (Kıbrıs Harekâtında Rumlar tarafından öldürülen) (d. 1943)

Charles Lindbergh, Amerikalı pilot (Atlas Okyanusu'nu uçakla geçen ilk pilot) (d. 1902)

1975 - İsmet Uluğ, Türk futbolcu, boksör ve spor adamı (d. 1901)

1978 - Charles Boyer, Fransız oyuncu (d. 1899)

1979 - Mika Waltari, Fin yazar (d. 1908)

1980 - Tex Avery, Amerikalı çizgi film ressamı (Bugs Bunny vb) (d. 1908)

1987 - Georg Wittig, Alman kimyager (d. 1897)

1988 - Carlos Paião, Portekizli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1957)

1989 - Irving Stone, Amerikalı yazar (d. 1903)

1997 - Füreya Koral, Türk kadın seramik sanatçısı (d. 1910)

1998 - Frederick Reines, Amerikalı fizikçi (d. 1918)

2001 - Marita Petersen, Faroe Adaları'nın politikacı (d. 1940)

2004 - Laura Branigan, Amerikalı şarkıcı (d. 1952)

2006 - Rainer Barzel, Alman siyasetçi (d. 1924)

2006 - Muzaffer Buyrukçu, Türk yazar (d. 1928)

2007 - Gaston Thorn, Lüksemburg eski başbakanı (d. 1928)

2010 - Raimon Panikkar-Alemany, İspanyol katolik felsefeci ve teolog (d. 1918)

2016 - Tonny Pronk, Hollandalı millî futbolcu (d. 1941)

2016 - Jānis Reinis, Letonyalı aktör (d. 1960)

2016 - Erika Wallner, Arjantinli ünlü, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1945)

2017 - Tobe Hooper, Amerikalı yönetmen ve senarist (d. 1943)

2017 - Muzaffer İzgü, Türk yazar ve öğretmen (d. 1933)

2017 - Wilson das Neves, Brezilyalı perküsyonist ve şarkıcı (d. 1936)

2017 - Alan Root, Britanyalı-Kenyalı belgesel film yapımcısı ve görüntü yönetmeni (d. 1937)

2018 - Inge Borkh, Alman soprano ve opera sanatçısı (d. 1917)

2018 - Rosa Bouglione, Fransız sirk sanatçısı (d. 1910)

2018 - Aretha Franklin, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1942)

2018 - Federico Barbosa Gutiérrez, Meksikalı siyasetçi (d. 1952)

2018 - Thomas Joseph O'Brien, Amerikalı Roma Katolik piskopos (d. 1935)

2018 - Neil Simon, Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1927)

2019 - Pal Benko, Uluslararası satranç büyük ustası (d. 1928)

2019 - Christian Bonaud, Fransız yazar, filozof ve çevirmen (d. 1957)

2019 - Ray Henwood, Galli-Yeni Zelandalı oyuncu (d. 1937)

2019 - Tom Jordan, Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1919)

2019 - Isabel Toledo, Kübalı-Amerikalı moda tasarımcısı (d. 1960)

2020 - Oscar Cruz, Filipinli Roma Katolik piskopos (d. 1934)

2020 - Adrien Gouteyron, Fransız siyasetçi (d. 1933)

2020 - Dirk Frederik Mudge, Namibyalı politikacı (d. 1928)

2020 - Joe Ruby, Amerikalı animatör, yazar, editör ve yapımcı (d. 1933)

2024 - Sven-Göran Eriksson, İsveçli teknik direktör (d. 1948)