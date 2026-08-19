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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 66’ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya akşam arası verildiği sırada izleyicilere seslenen İmamoğlu, salonun büyüklüğüne atıfta bulunarak “Ben kaleden bağırmayı bilirim. Kaleden bağırırdım. Kaleden santraforun işine karışırdım” dedi. Duruşmayı dürbünle takip eden gazetecilere de Karadeniz fıkrasıyla seslenen İmamoğlu, “Bir gün Temel, Dursun’a seslenmiş. Bağırmış bağırmış, sesini duyuramamış. Sonra eline dürbün alıp bakmış, bu kez fısıldayarak ‘Ula Dursun, ula Dursun’ demiş. Oradan sessiz konuşmayın” dedi.

Tutuksuz sanıklar Seyfi Beyaz, Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, Furkan Hamzaoğlu, Yüksel Hamzaoğlu, Zafer Gül, Oktay Hamzaoğlu, Mustafa Keleş, Dursun Keleş, Fuat Keleş, Cemal Üneş, Esra Huri Bulduk, Adem Ok, Elif Yıldız Kızılca ve Sezgin Paydaş savunma yaptı. Saat 10.45’te başlayan duruşma, 23.55’de sona erdi. Duruşmaya yarın devam edilecek.