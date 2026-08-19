OLAYLAR

1458 - III. Callixtus'un ölümünün ardından II. Pius, papa seçildi.

1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.

1821 - Navarin Katliamı: Mora İsyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü öldürdü.

1878 - Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca işgali.

1895 - James Ryan, yüksek atlamada 1.94 m yaparak dünya rekoru kırdı.

1919 - Afganistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1920 - Rus İç Savaşı sürerken Tambov bölgesindeki köylüler Bolşeviklere karşı ayaklandı.

1934 - Adolf Hitler, Devlet Başkanlığı referandumunda %89,9 oranında 'evet' oyu alarak tüm siyasi güçleri elinde topladı.

1939 - Boşanma için her iki tarafın da dilekçe vermesine dair Adalet Bakanlığı genelgesi yayımlandı.

1943 - Roosevelt ve Churchill, Quebec Konferansı sırasında Quebec Anlaşması'nı imzaladı.

1945 - Vietnam Savaşı: Ho Chi Minh iktidarda.

1953 - İran'da gerçekleştirilen bir harekâtla Başbakan Muhammed Musaddık görevden uzaklaştırıldı.

1960 - Sovyetler Birliği; iki köpek, kırk fare, iki sıçan ve çeşitli bitkiler taşıyan Sputnik-5'i Ay yörüngesine oturtmayı başardı.

1960 - U-2 Krizi: Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak U-2'nin Amerikalı pilotu Francis Gary Powers 10 yıl hapse mahkûm edildi.

1981 - ABD savaş uçakları, Sidra Körfezi üzerinde iki Libya savaş uçağını düşürdü.

1990 - Gagavuzlar, güneyde Gagavuzların en yoğun yaşadığı Komrat yöresinde Gagavuzya Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bu karar, Moldova Yüksek Sovyeti tarafından iptal edildi.

1991 - Rusya'da komünizm yanlısı KGB ve Ordu generalleri, darbe girişiminde bulundu.

1991 - SSCB'nin dağılma süreci: Devlet Başkanı Mikhail Gorbachev evinde göz hapsinde.

2002 - Askerî birlik taşıyan bir Rus Mil Mi-26 helikopteri, Çeçen Birlikleri'nce Grozni yakınlarında düşürüldü, 118 asker öldü.

DOĞUMLAR

232 - Probus, 276 ve 282 yılları arasında Roma imparatoru (ö. 282)

1631 - John Dryden, İngiliz şair, eleştirmen, çevirmen ve oyun yazarı (ö. 1700)

1646 - John Flamsteed, İngiliz gök bilimci (ö. 1719)

1743 - Madam du Barry, Kral XV. Louis'in son metresi ve Fransız Devrimi sırasında gerçekleşen Terör Dönemi'nin kurbanlarından biri (ö. 1793)

1777 - I. Francis, 1825 ile 1830 yılları arasındaki İki Sicilya'nın kralı ve İspanya kraliyet ailesinin üyesi (ö. 1830)

1819 - Julius van Zuylen van Nijevelt, Tutucu Hollandalı politikacı (ö. 1894)

1830 - Julius Lothar Meyer, Alman kimyager (ö. 1895)

1848 - Gustave Caillebotte, Fransız ressam (ö. 1894)

1870 - Bernard Baruch, Amerikalı finansçı, borsa spekülatörü, devlet adamı ve siyasi danışman (ö. 1965)

1871 - Orville Wright, Amerikalı öncü havacı (ö. 1948)

1878 - Manuel L. Quezon, Filipin bağımsızlık hareketinin önderi ve Filipinler'in ilk devlet başkanı (ö. 1944)

1881 - George Enescu, Rumen klasik müzik bestecisi (ö. 1955)

1883 - Coco Chanel, Fransız moda tasarımcısı ve Chanel markasının kurucusu (ö. 1971)

1900 - Gilbert Ryle, çağdaş İngiliz filozofu (ö. 1976)

1903 - James Gould Cozzens, Amerikalı yazar (ö. 1978)

1906 - Philo Farnsworth, Amerikalı mucit (ö. 1971)

1916 - Orhan Hançerlioğlu, Türk yazar ve araştırmacı (ö. 1991)

1921 - Gene Roddenberry, Amerikalı yazar ve senarist (ö. 1991)

1923 - Joan Taylor, Amerikalı oyuncu (ö. 2012)

1924 - Willard Boyle, Kanadalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2011)

1926 - Angus Scrimm, Amerikalı oyuncu ve yazar (ö. 2016)

1929 - George Miller, İskoç kriketçi (ö. 2017)

1930 - Frank McCourt, İrlanda asıllı Amerikalı yazar (ö. 2009)

1937 - Richard Møller Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

1938 - İzzettin İyigün, Türk asker. Eski Eğitim ve Doktrin Komutanı (ö. 2022)

1940 - Johnny Nash, Amerikalı reggae ve soul müziği sanatçısı (ö. 2020)

1942 - Jorgelina Aranda, Arjantinli oyuncu, model ve şarkıcı (ö. 2015)

1942 - Fred Thompson, Amerikalı siyasetçi, hukukçu ve oyuncu (ö. 2015)

1944 - Jack Canfield, Amerikalı motivasyonel konuşmacı ve yazar

1944 - Bodil Malmsten, İsveçli romancı ve şair (ö. 2016)

1945 - Ian Gillan, İngiliz müzisyen

1946 - Charles Bolden, Eski NASA yöneticisi

1946 - Bill Clinton, Amerikalı politikacı ve iki dönem ABD Başkanı

1946 - Fedon, Rum asıllı Türk şarkıcı

1948 - Christy O'Connor Jnr, İrlandalı golfçü (ö. 2016)

1951 - John Deacon, İngiliz bas gitarist (Queen)

1951 - Gustavo Santaolalla, Arjantinli müzisyen, film müziği bestecisi ve yapımcı

1952 - Jonathan Frakes, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1957 - Martin Donovan, Amerikalı oyuncu

1957 - Cesare Prandelli, İtalyan teknik direktör

1959 - Derya Alabora, Türk oyuncu

1963 - John Stamos, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1965 - Kyra Sedgwick, Amerikalı oyuncu

1967 - Satya Nadella, Hint kökenli Amerikalı işletme yöneticisi (Microsoft'un İcra Kurulu Başkanı)

1968 - Merve Kavakçı, Türk akademisyen, siyasetçi ve diplomat

1969 - Nate Dogg, Grammy'ye aday gösterilmiş Amerikalı R&B/hip hop şarkıcısı (ö. 2011)

1969 - Matthew Perry, Kanadalı-Amerikalı oyuncu (ö. 2025)

1970 - Fat Joe, Amerikalı rap müzisyeni

1971 - Mary Joe Fernández, Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu

1971 - João Vieira Pinto, Portekizli millî futbolcu

1972 - Osamu Adachi, Japon futbolcu

1972 - Roberto Abbondanzieri, Arjantinli millî kaleci

1973 - Marco Materazzi, İtalyan eski futbolcu

1977 - Michal Doležal, Çek futbolcu

1979 - Tuğba Karaca, Türk model, televizyon sunucusu ve sinema oyuncusu

1980 - İsmail Altunsaray, Türk saz ve ses sanatçısı

1984 - Alessandro Matri, İtalyan millî futbolcu

1984 - Ryan Taylor, İngiliz futbolcu

1986 - Saori Kimura, Japon voleybolcu

1986 - Christina Perri, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Nico Hülkenberg, Yarış pilotu

1987 - Manny Jacinto, Kanadalı oyuncu

1989 - Lil' Romeo, Amerikalı şarkıcı rapçi

1991 - Ali Ahamada, Komorlu futbolcu

1991 - Salim ed-Devseri, Suudi millî futbolcudur

1994 - Fernando Gaviria, Kolombiyalı profesyonel yol ve pist yarış bisikletçisi

1994 - Alexis Raynaud, Fransız atıcı

1994 - Mert Hakan Yandaş, Türk futbolcu

1995Katharina Mazepa, Avusturyalı manken

Velveteen Dream, Amerikalı profesyonel güreşçi

Friedelinde Petershofen, Alman atlet

ÖLÜMLER

14 - Caesar Divi Filius Augustus, Roma imparatoru (d. MÖ 63)

947 - Ebû Yezîd Makhlâd Keydâd en-Nukkarî, Fâtımîler'e karşı, günümüz Tunus hudutları içerisinde kalan İfrîkiya'da 928 yılında düzenlenen Nukkarî-İbâzî isyânının önderi (d. 883)

1493 - III. Friedrich, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1415)

1506 - Alexander Jagiellon, Litvanya'nın büyük dükü ve daha sonra Polonya kralı (d. 1461)

1580 - Andrea Palladio, İtalyan mimar (d. 1508)

1662 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (d. 1623)

1691 - Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamı (d. 1689)

1819 - James Watt, İskoç mucit ve mühendis (buhar makinesini geliştirerek sanayi devrimi'nin başlamasında büyük rol oynayan) (d. 1736)

1821 - Deli Ahmet Ağa, Türk asker, ağa ve yerel derebeyidir.

1876 - George Smith, İngiliz Asurolog ve arkeolog (d. 1840)

1887 - Vincenz Franz Kosteletzky, Bohemyalı bitki bilimci ve hekim (d. 1801)

1889 - Mathias Villiers de l'Isle-Adam, Fransız yazar (d. 1838)

1905 - William-Adolphe Bouguereau, Fransız ressam (d. 1825)

1915 - Tevfik Fikret, Türk şair (d. 1867)

1923 - Vilfredo Pareto, İtalyan iktisatçı ve sosyolog (d. 1848)

1928 - Stefanos Skuludis, Yunan banker, diplomat ve siyasetçi (d. 1833)

1932 - Louis Anquetin, Fransız ressam (d. 1861)

1936 - Federico García Lorca, İspanyol yazar (d. 1898)

1944 - Günther von Kluge, Alman asker ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (d. 1882)

1954 - Alcide De Gasperi, İtalyan devlet adamı, siyasetçi ve İtalya Başbakanı (d. 1881)

1959 - Jacob Epstein, Amerikan-Britanyalı heykeltıraş (d. 1880)

1967 - Hugo Gernsback, Lüksemburg kökenli Amerikalı mucit, yazar ve dergi yayımcısı (d. 1884)

1968 - George Gamow, Ukrayna asıllı Amerikalı fizikçi ve kozmolog (d. 1904)

1977 - Groucho Marx, Amerikalı aktör ve komedyen (Marx Kardeşler) (d. 1890)

1986 - Hermoine Baddeley, İngiliz karakter oyuncusu (d. 1906)

1988 - Ariadna Çasovnikova, Kazak Sovyet politikacı (Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkan Vekilliği yapan) (d. 1918)

1993 - Donald Kerst, Amerikalı fizikçi ve akademisyen (d. 1911)

1994 - Linus Pauling, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya ve Barış Ödülleri sahibi (d. 1901)

2002 - Eduardo Chillida, Bask heykeltıraş ve ressam (d. 1924)

2002 - Halil Tunç, Türk senatör ve Türk-İş Genel Başkanlarından (d. 1928)

2008 - Levy Mwanawasa, 2002 ile 2008 yılları arası Zambiya devlet başkanlığı yapmış politikacı (d. 1948)

2010 - Mehmet Yüceler, Türk siyasetçi (d. 1923)

2011 - Raúl Ruiz, İspanyol-Şilili film yönetmeni ve senarist (d. 1941)

2011 - Beki Luiza Bahar, Yahudi asıllı Türk yazar (d. 1926)

2012 - Tony Scott, İngiliz film yönetmeni (d. 1944)

2013 - Reha Eken, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1925)

2013 - Donna Hightower, Amerikalı R&B, caz şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1926)

2013 - Abdülrahim Hatif, Afgan siyasetçi (d. 1926)

2013 - Stephenie McMillan, İngiliz dekoratör ve sanat yönetmeni (d. 1942)

2013 - Lee Thompson Young, Amerikalı oyuncu (d. 1984)

2014 - Simin Behbehani, İranlı aktivist, şair (d. 1927)

2014 - James Foley, Amerikalı fotomuhabir ve gazeteci (d. 1973)

2015 - Doudou N'diaye Rose, Senegalli müzisyen ve besteci (d. 1930)

2016 - Lou Pearlman, 1990'ların başarılı boyband müzik gruplarından Backstreet Boys ve 'N Sync'nin menajeri (d. 1954)

2017 - Pyotr Deynekin, Rus askeri general (d. 1934)

2017 - Dick Gregory, Amerikalı komedyen, insan hakları aktivisti, sosyal eleştirmen, yazar ve girişimci (d. 1932)

2017 - Concha Valdés Miranda, Kübalı şarkı sözü yazarı, besteci ve Küba Halk müziği sanatçısı (d. 1928)

2018 - Khaira Arby, Malili şarkıcı ve söz yazarı (d. 1959)

2018 - Bazlur Rahman Badal, Bangladeşli dansçı (d. 1921)

2018 - Rafael Calventi, Dominikli mimar, akademisyen ve diplomat (d. 1932)

2018 - Margareta Niculescu, Rumen sanatçı, kuklacı, öğretmen ve tiyatro yönetmeni (d. 1926)

2018 - Güngör Uras, Türk ekonomist ve gazeteci (d. 1933)

2019 - Ahmet Halûk Dursun, Türk akademisyen ve bürokrat (d. 1957)

2019 - Gina López, Filipinli çevreci, siyasetçi ve hayırsever (d. 1953)

2020 - Allan Fotheringham, Kanadalı gazeteci, muhabir, köşe yazarı ve televizyon sunucusu (d. 1932)

2020 - Slade Gorton, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1928)

2020 - Nadir Salifov, Azerbaycan'ın önde gelen suç patronu (d. 1972)

2020 - Agnes Simon, Macar eski profesyonel masa tenisi oyuncusu (d. 1935)

2021 - Cüneyd Babunagari, Bangladeşli Deobandi İslam alimi, eğitimci, yazar, araştırmacı, vaiz ve manevi figür (d. 1953)

2021 - Raoul Cauvin, Belçikalı çizgi romancı ve yazar (d. 1938)

2021 - Sonny Chiba, Japon oyuncu (d. 1939)

2021 - Chuck Close, Amerikalı fotorealist ressam (d. 1940)

2022 - Egon Pajenk, Avusturyalı profesyonel futbolcudur (d. 1950)

2023 - Ron Cephas Jones, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi (d. 1957)