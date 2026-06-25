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İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı İBB davasında 56 gün geride kaldı. Dün savunma yapan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, 2019 yılından önce de belediyede çalıştığını ve ihale şartlarının AK Parti dönemiyle aynı olduğunu söyledi.

DÜN GERGİNLİK ÇIKTI

Dün mahkeme heyeti salondan ayrılırken Ekrem İmamoğlu ile kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İmamoğlu heyet başkanına tutukluların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ne zaman kaldırılacağını sordu. Heyet Başkanı, "Size hesap vermek zorunda değiliz" dedi. İmamoğlu ise sonrasında "Yargılamayacaksanız yargılamayın" diye seslendi.

DURUŞMA BAŞLAYACAK

Silivri'de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yapacak.