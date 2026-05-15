CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevlerinde yaşanan kronik sorunları hem bir soru önergesi hem de Meclis Araştırma önergesiyle gündeme getirdi. Nüfusun hızla yaşlandığına dikkat çeken İlgezdi, iktidarın bu sürece hazırlıksız yakalandığını savundu.

İlgezdi, konuya ilişkin paylaştığı video mesajında şu çarpıcı verileri paylaştı:

"Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki 171 huzurevinin toplam kapasitesi 18 bin kişidir. Ancak şu an huzurevine yerleşmek için sıra bekleyen vatandaşlarımızın sayısı 23 bini bulmuş durumda."

Personel Eksikliği Hizmet Kalitesini Düşürüyor

Huzurevlerindeki sorunların sadece kontenjanla sınırlı olmadığını vurgulayan İlgezdi, mevcut kurumlardaki uzman personel açığına da değindi. Mevzuata göre bulunması gereken meslek gruplarının çoğunda eksiklik olduğunu belirten Milletvekili, temizlik görevlisi dahi bulunmayan huzurevlerinin olduğunu ifade etti.

Öne çıkan personel sorunları:

Doktor Eksikliği: Ankara’daki 9 huzurevinin sadece birinde doktor bulunuyor.

Diş Hekimi Çıkmazı: Kuruluş yönetmeliğinde yer almasına rağmen işleyiş yönetmeliğinde olmadığı gerekçesiyle huzurevlerine diş tabibi atanmıyor.

Branş Eksikleri: Hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı kadroları yönetmelikteki standartların altında kalıyor.

İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergede şu soruları yöneltti:

Huzurevi bekleyen 23 bin kişinin cinsiyet ve il bazlı dağılımı nedir?

Yönetmeliğe aykırı şekilde; 15 yaşlıya 1 bakıcı, 50 yaşlıya 1 hemşire kuralına uymayan kaç kurum vardır?

Huzurevlerinde diş tabibi istihdamı önündeki mevzuat engeli ne zaman kaldırılacaktır?

Temizlik personeli yetersizliği için yerel yönetimlerle neden iş birliği yapılmamaktadır?

2026-2030 yılları arasında kaç yeni huzurevi açılması planlanmaktadır?

Gamze Akkuş İlgezdi, yaşlıların hak ettikleri bakıma ulaşabilmesi için ivedilikle yeni yatırımların yapılması ve boş kadroların doldurulması çağrısında bulundu.