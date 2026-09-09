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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Texas'a hareketi öncesinde havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'deki benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir soru üzerine Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek İran'la devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA SONA ERECEK"

İran ile şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirten Trump, savaşın ne zaman biteceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar."

Trump ayrıca İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia etti ancak bu iddiasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINA DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı, İran'la yürütülen savaşın temel amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Trump, ABD donanmasının bölgede tam kontrol sahibi olduğunu savundu. Boğazdan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçiş yaptığını belirtti.