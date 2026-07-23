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Kaynak: AA

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli iki Suudi petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. Seri, söz konusu gemilerin ilan edilen geçiş yasağını ihlal ettiğini öne sürerek saldırının balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla gerçekleştirildiğini ve hedeflerin vurulduğunu iddia etti.

"10 GEMİ GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI"

Seri, aynı operasyonlar kapsamında yaklaşık 10 geminin rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığını da öne sürdü.

Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarında ise olası bir saldırıya sert karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Yahya Seri, Yemen'i hedef alacak herhangi bir saldırının Suudi Arabistan topraklarının derinliklerine yönelik geniş çaplı operasyonlarla karşılık bulacağını savundu.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını duyurmuş, Riyad yönetimini uzun yıllardır Yemen'e abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını sömürmekle suçlamıştı.