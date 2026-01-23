Mardin Nusaybin'de DEM Parti'nin kışkırtmaları sonrası Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyı değerlendiren Baş, "Bayrak hadisesi son çeyrek asrın sonucudur, Terörsüz türkiye'nin falan değil. " dedi.

PKK DA KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL"

Bunun yanı sıra SDG Kürtlerin temsilcisi değil, terörist bir yapılanmadır. Aynı zamanda PKK da Kürtlerin temsilcisi değildir. Dolayısıyla YPG'yi ayrı tutalım, PKK'yı ayrı tutalım hülyalarına da girmeye gerek yok.

"EMPERYALİZMİ İSTEMİYORUZ"

Biz bölgemizde emperyalizmin yerleşmesini istemiyoruz. Biz bölgemizde birilerinin bizi at edip binmesini, eşek edip sürmesini istemiyoruz! İşin Türkçesi bu. Biz bağımsız karar verebilen, hür düşünebilen bir yapıda olmak istiyoruz.