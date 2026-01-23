Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişiyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapıldı. 1 kilometrenin maliyeti 4 lira oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.10 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.92 TL

Motorin: 57.16 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 55.00 TL

Motorin: 57.16 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.27 TL

Motorin: 58.69 TL

LPG: 34.75 TL

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca serbest piyasa koşullarına göre belirlense de süreç Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) denetiminde ve belirli bir matematiksel formülle işliyor.

Akaryakıt bedelinin belirlenmesi ana hatlarıyla üç temel aşamadan oluşuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı (Uluslararası Temel) Referans Piyasa fiyatı ve Döviz Kuru. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.