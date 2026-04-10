Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’de yaşanan temel sorunun ekonomik sıkıntılardan öte adalet eksikliği olduğunu savundu. Ülkede farklı alanlarda adaletsizliğin derinleştiğini ifade eden Baş, iktidarın en temel görevinin adalet mekanizmasını sağlıklı işletmek olduğunu vurguladı.

Adliyeden sokağa, gelir dağılımından toplumsal yaşama kadar her alanda eşitsizlik yaşandığını dile getiren Baş, “Bu ülkenin sorunu fakirlik değil, adaletsizliktir. Adliyede adaletsizlik var, sokakta adaletsizlik var, gelirde adaletsizlik var” dedi.

İktidarın meşruiyetinin adaletle mümkün olacağını belirten Baş, adaletin sağlanamadığı bir yönetimin topluma zulüm anlamına geleceğini söyledi. Konuşmasında Büyük Selçuklu veziri Nizâmülmülk’e de atıfta bulunan Hüseyin Baş, “Devlet dinsizlikle yönetilebilir, adaletsizlikle yürütülemez” sözünü hatırlatarak adalet vurgusunu yineledi.