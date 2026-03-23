ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yükselen gerilim, Avrupa ülkelerini de harekete geçirdi. İspanya ve Fransa, artan tansiyonun küresel enerji piyasalarını tehdit ettiğini belirterek boğazın açık tutulması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açması yönünde ültimatom verdi. Trump, aksi halde İran’daki enerji tesislerinin hedef alınacağını ifade etti.

Bu açıklamaya İran’dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları, olası bir saldırı durumunda Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere geçiş izni verilmeyeceğini, diğer ülkelerin ise Tahran ile koordinasyon halinde boğazdan geçebileceğini açıkladı.

Yaşanan karşılıklı restleşme Avrupa’da endişeleri artırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının küresel enerji güvenliği açısından kritik olduğunu belirterek, “Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise tüm taraflara enerji tesisleri ve sivil altyapıya yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu. Macron, mevcut gerilimin kontrolsüz bir şekilde tırmanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Avrupa liderleri, Hürmüz Boğazı’nda seyrüseferin yeniden sağlanmasının, enerji arz güvenliği ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.