İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, Eski ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden yüksek borç yükü ve devam eden davalar nedeniyle ABD’den ayrılarak yurt dışına yerleşti. Eski ABD Başkanı’nın oğlu, yüksek borçları ve devam eden davalarıyla gündemdeyken bu kez sıra dışı bir çıkış yaptı. Hunter Biden, Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ı kafes dövüşüne davet etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bağımsız gazeteci Andrew Callaghan’ın medya şirketi Channel 5, söz konusu çağrının yer aldığı videoyu 9 Nisan Perşembe günü Instagram hesabından paylaştı. Videoda Biden, dövüş teklifini kabul ettiğini ve organizasyonun yapılması halinde katılacağını söyledi. Biden, “Yapacağımı söyledim. Eğer ayarlayabilirse kesinlikle varım. Ayarlayamazsa da geleceğim” ifadelerini kullandı.

TRUMP AİLESİNDEN HENÜZ YANIT YOK

The Independent’ın aktardığına göre Hunter Biden, etkinlikte “başka sürprizler” de olabileceğini ifade etti ancak ayrıntı vermedi. Hunter Biden’ın çağrısına Trump ailesinden yanıt gelmedi.