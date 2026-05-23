Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship yükselme play-off finalinde Middlesbrough’nu 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi.

Final mücadelesinde Hull City’ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

TRABZONSPOR’A BONUS MÜJDESİ

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte Trabzonspor da önemli bir gelir elde etti.

Bordo-mavililer, daha önce Abdülkadir Ömür transferine eklenen madde nedeniyle 2,5 milyon euro bonus kazandı.

Hull City Premier Lig’e yükseldi, Trabzonspor kasayı doldurdu: Abdulkadir Ömür piyangosu - Resim : 1

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor’dan Hull City’ye 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e yükseldi: 90+4'te tarih yazdılarAcun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e yükseldi: 90+4'te tarih yazdılarSpor