Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship yükselme play-off finalinde Middlesbrough’nu 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi.
Final mücadelesinde Hull City’ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.
TRABZONSPOR’A BONUS MÜJDESİ
Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte Trabzonspor da önemli bir gelir elde etti.
Bordo-mavililer, daha önce Abdülkadir Ömür transferine eklenen madde nedeniyle 2,5 milyon euro bonus kazandı.
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor’dan Hull City’ye 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.