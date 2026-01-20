Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Bursa’da yaşayan iş insanı Mehmet Akdemir’in vefatının ardından, yaklaşık 1 milyar liralık servetin kız evlatlardan gizlenerek erkek çocuklara devredilmesine yönelik kurulan plan mahkemeden döndü.

Babasının kendisini "kız çocuğu" olduğu gerekçesiyle mirastan mahrum bıraktığını belirten Medine Akdemir’in açtığı davada, yargı "tapu iptali" kararı verdi.

"KIZ OLDUĞUM İÇİN DIŞLANDIM"

Verdiği hukuk mücadelesini kazanan Medine Akdemir, sürece dair yaptığı açıklamada babasının tutumunu şu sözlerle dile getirdi:

"Kız olduğum için mirastan dışlandım. Bu davayı kız çocuklarının yok sayılmaması için açtım."

HİLELİ DEVİRLER İPTAL EDİLDİ

Dava sürecinde, iş insanı Mehmet Akdemir’in sağlığında mal varlıklarını üçüncü şahıslar üzerinden hileli satışlar yaparak erkek çocuklarının üzerine geçirdiği tespit edildi.

Mahkeme, yapılan bu işlemleri hukuka aykırı bularak, toplam değeri 1 milyar lirayı bulan taşınmazların tapularının iptal edilmesine hükmetti.

Hukuk mücadelesini kazanan Akdemir, kararın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Babam 'kızım' diye mirastan sildi."