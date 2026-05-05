Gaziantep’te hafta sonu etkili olan ’süper hücre’ hayatı adeta felç ederken, hububat ekili binlerce dönüm arazi zarar gördü.

Kent genelinde etkili olan ve süper hücre olarak adlandırılan doğal afet, tarım alanlarında hasara yol açtı. Hafta sonu bazı bölgelerde fındık ve bazı bölgelerde de ceviz büyüklüğündeki dolu ile etkili olan fırtına, Antep fıstığı, buğday, nohut ve arpa gibi ekili alanlarda zarara neden oldu.

Etkili olan yağmur ve dolu eşliğindeki fırtına nedeniyle fıstık bahçeleri ciddi hasar gördü, birçok ağaç kökünden söküldü ve hububat ekili arazilerde de büyük zarar meydana geldi. Şiddetli fırtına, dolu ve beraberindeki yağış, başak yapma sürecindeki hububat bahçelerinde buğday ile arpayı yere yatırdı.

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, kent genelinde etkili olan yağmur, dolu ve fırtınanın etkisiyle hububat ekili tarlaların büyük zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz sağ olsunlar, ürün ekip biçmek için büyük gayret gösteriyorlar. Fakat buğday bahçelerinde buğdayların tamamı yere yatmış. Bu buğdayın geri kalkma imkanı yok. Bu ürün ne hasat verir ne de samanı işe yarar. Bu seneki mahsul gitti."