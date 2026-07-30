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Huawei ile BAIC Group ortaklığında kurulan Stelato markası; S9 sedan ve S9T shooting brake modellerinin ardından ürün gamını ilk arazi SUV modeliyle genişletiyor. Huawei’nin otomotiv ittifakı HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) bünyesindeki ilk off-road odaklı SUV olan Stelato G9, 5 Ağustos'ta Çin’de resmi olarak ön siparişe açılıyor.

ENTEGRE TAVAN ÇADIRI VE DEVASA BOYUTLAR

Kutu formundaki sert hatlarıyla arazi kimliğini öne çıkaran Stelato G9; dikey yuvarlak farları, krom detayları ve aydınlatmalı logosuyla dikkat çekiyor. 5.206 mm uzunluğa, 2.050 mm genişliğe ve 3.160 mm aks mesafesine sahip olan araç, arkaya eklenebilen opsiyonel saklama alanı ile 5.377 mm uzunluğa kadar ulaşıyor.

900 mm sudan geçiş derinliği sunan modelde; yandan açılan bagaj kapağı, elektrikli basamaklar, 2 tonluk çeki demiri ve dış kargo bölmesi opsiyonları yer alıyor. Modelin en dikkat çeken detaylarından biri ise fabrikasyon entegre tavan çadırı opsiyonu. Tek taraftan açılan tavan mekanizması, aracı iki bölmeli konforlu bir çadıra dönüştürüyor.

LÜKS VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

İç mekanda üçlü ekran kurulumuna sahip modern bir ön konsol sunan Stelato G9, 5 ve 6 kişilik olmak üzere iki farklı oturma düzeniyle sunulacak. 6 kişilik versiyonda yer alan bağımsız kaptan koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri standart olarak sunuluyor.

586 BEYGİR GÜÇ VE 1300 KİLOMETRE MENZİL

800V yüksek voltaj mimarisi ve Huawei’nin "Dev Balina" (Giant Whale) batarya teknolojisiyle donatılan tüm versiyonlar, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplamda 437 kW (586 hp) güç üretiyor. Araç iki farklı motor seçeneğiyle geliyor:

Tam Elektrikli Versiyon: 120 kWsa kapasiteli NMC bataryasıyla CLTC normlarına göre 700 km'nin üzerinde saf elektrikli menzil sunuyor.

Menzil Uzatıcı (EREV) Versiyon: 1.5T turbo benzinli jeneratör motorunu 75.4 kWsa büyüklüğündeki bataryayla birleştiriyor. Yalnızca elektrikle 400 km'yi aşan model, toplamda 1.300 kilometrenin üzerinde kombine menzil vadediyor.