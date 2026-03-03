Houston Rockets, NBA'de Washington Wizards'ı deplasmanda 123-118'lik skorla geçti.

Capital One Arena'daki mücadelede milli oyuncu Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribaunt ve 2 asistlik etkili oyunuyla zaferde başrol üstlendi.

Kevin Durant 30 sayı ve 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı ile 12 ribaunt, Reed Sheppard ise 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 6 top çalma ile takıma destek verdi.

Ev sahibi Wizards cephesinde Bilal Coulibaly 23 sayı, Sharife Cooper 21 sayıyla öne çıktı.

CELTİCS'TEN BUCKS'A FARK

Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 108-81 yenerek son sekiz karşılaşmanın yedincisini kazandı.

Celtics'te Payton Pritchard 25 sayı ve 9 asist, çaylak Hugo Gonzalez 18 sayı ile 16 ribaunt, Derrick White da 18 sayı ve 9 asistlik katkı sundu.

Bucks'ta sakatlıktan dönen Giannis Antetokounmpo 25 dakika sahada kalırken 19 sayı ve 11 ribaunt üretti. Ousmane Dieng 13, Bobby Portis 12 sayı kaydetti.