Hollanda Merkez Bankası (DNB), "artan jeopolitik huzursuzluk" gerekçesiyle altın rezervlerinin 86 tonluk bölümünü Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Londra'ya taşıdığını açıkladı.
Hollanda Merkez Bankası'ndan kriz hazırlığı: 86 ton altın yer değiştirdi
Hollanda Merkez Bankası (DNB), artan jeopolitik gerilim gerekçesiyle 86 ton altın rezervini ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşıdı. Banka, Londra'daki altının kriz anında daha hızlı kullanılabildiğini açıkladı; transfer mart-ağustos 2026 arasında tamamlandı.Kaynak: Ekonomi Servisi
Çarşamba günü yapılan açıklamada, transferin bu yılın mart ve ağustos ayları arasında tamamlandığı belirtildi. Operasyonun zamanlaması, yılın ilk yarısında bölgeyi savaşın eşiğine getiren 105 günlük ABD-İran-İsrail krizinin yaşandığı döneme denk geldi.
Neden Londra?
DNB, Londra'da tutulan altın rezervlerinin New York ve Ottawa'dakilere kıyasla daha kolay alınıp satılabildiğini vurguladı. Banka, bunun kriz anında rezervlere en hızlı şekilde erişim sağladığını belirtti.
DNB Başkanı Olaf Sleijpen, adımın amacının rezervlerin kullanılabilirliğini artırmak olduğunu belirterek, altını kullanmak zorunda kalmayı beklemediklerini ancak "dayanıklılığımızı ve hazırlık seviyemizi güçlendirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
Rezerv dağılımı değişti
2025 sonu itibarıyla Hollanda'nın toplam altın rezervi 612,4 ton, değeri ise 72,2 milyar avro (83,7 milyar dolar) olarak hesaplandı. Transfer öncesinde rezervlerin yüzde 31,3'ü New York'ta, yüzde 19,7'si Ottawa'da tutuluyordu; bu oranlar her iki şehir için yüzde 18,5'e geriledi.
Buna karşılık Londra'nın payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükselirken, rezervlerin yüzde 30,8'i Hollanda'da kalmaya devam ediyor.
Transferin bir bölümü alım-satım yoluyla, bir bölümü ise fiziki nakliyle gerçekleştirildi: ABD ve Kanada'dan 27 tondan fazla altın önce Hollanda'nın Zeist kentine getirildi, ardından külçelerin eritilmesine gerek kalmadan aynı miktar Zeist'ten Londra'ya gönderildi.
Almanya farklı bir yol izliyor
Paris merkezli National Gold Counter Başkanı Laurent Schwartz, merkez bankalarının yaklaşık on yıldır rezervlerinin yerini değiştirdiğini belirtti.
Cité Gestion Private Bank analisti John Plassard ise Hollanda'nın adımının şimdilik istisnai olduğunu, ancak benzer hamlelerin yaygınlaşması halinde ABD'ye duyulan güvenin zarar görebileceği uyarısında bulundu.
Bu yılın başında benzer güvenlik endişeleri Almanya'da da gündeme gelmiş, ancak Bundesbank rezervlerini New York'tan taşımama kararı almıştı.
Küresel merkez bankalarının altına yönelik hamleleri gündemdeyken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafında farklı bir tablo var.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre TCMB'nin resmi altın rezervi 2025'in üçüncü çeyreğinde 641 tona kadar yükselmişti. Ancak banka, 2026 yılının ilk beş ayında toplam 81 ton net altın satışı gerçekleştirdi; bu dönemde Rusya'nın net satışı 34 ton düzeyinde kalmıştı. TCMB'nin bu satışları, dünya genelinde merkez bankalarının rezerv artırma eğiliminde olduğu bir dönemde dikkat çekti, aynı dönemde Polonya 64 ton, Çin ise 25 ton net alım yaparak rezervlerini büyütmeye devam etti.