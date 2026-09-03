Hollanda Merkez Bankası'ndan kriz hazırlığı: 86 ton altın yer değiştirdi

Dünya Altın Konseyi verilerine göre TCMB'nin resmi altın rezervi 2025'in üçüncü çeyreğinde 641 tona kadar yükselmişti. Ancak banka, 2026 yılının ilk beş ayında toplam 81 ton net altın satışı gerçekleştirdi; bu dönemde Rusya'nın net satışı 34 ton düzeyinde kalmıştı. TCMB'nin bu satışları, dünya genelinde merkez bankalarının rezerv artırma eğiliminde olduğu bir dönemde dikkat çekti, aynı dönemde Polonya 64 ton, Çin ise 25 ton net alım yaparak rezervlerini büyütmeye devam etti.