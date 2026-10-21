Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İstanbul’un Fatih ilçesinde yolcu alma konusunda anlaşmazlık yaşayan iki taksi sürücüsü arasında çıkan gerginlik, fiziksel çatışmaya dönüştü. Sözlü atışmanın ardından birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran taraflar, çevredeki kişilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

YOLCU İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, dün sabah Molla Fenari Mahallesi sınırlarındaki Çemberlitaş Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, yolcu almak isteyen iki taksici arasında başlayan anlaşmazlık, karşılıklı küfür ve hakaretlerle büyüdü. Sözlü tartışmanın kontrolden çıkması üzerine sürücüler birbirlerine fiziksel saldırıda bulundu.

Meydanda bulunan vatandaşlar, kavgaya müdahale ederek iki sürücüyü birbirinden uzaklaştırdı. Yaşanan gerginlik sırasında meydana gelenler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.