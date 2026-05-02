Olay, geçtiğimiz gece Kırıkhan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Toroslar EDAŞ’a ait trafo binasına girerek teknik malzemeleri çaldı. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, geride bıraktıkları ağır hasar tüm ilçenin enerji şebekesini felç etti.

HASARIN BOYUTU: 10 SAATLİK KESİNTİ

Hırsızlık sonrası meydana gelen altyapı arızası, geniş çaplı bir kesintiye yol açtı. Arızanın bilançosu ise rakamlara şöyle yansıdı:

129 trafoda yaşanan sorun nedeniyle 10 bin 338 abone yaklaşık 15 dakika boyunca enerjisiz kaldı.

Daha ağır hasar alan 27 trafoda ise 81 aboneye tam 10 saat boyunca elektrik verilemedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU, ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Kesintinin ardından sahaya inen Toroslar EDAŞ ekipleri, enerji arzını yeniden sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Şirket yetkilileri, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

"KAMU HİZMETİ AKSATILIYOR"

Yetkililer, enerji altyapısına yönelik bu tür saldırıların sadece maddi zarar doğurmadığını, aynı zamanda hayati öneme sahip kamu hizmetlerini de ciddi şekilde aksattığını vurguladı. Emniyet ekipleri, ilçeyi karanlığa boğan hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.