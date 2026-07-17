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Kaynak: AA

Meksika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Atlas, teknik direktörlük görevine Hernan Crespo’nun getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Crespo’nun kazanmaya alışkın ve karakterli takımlar kurma özelliklerine vurgu yapılarak, bu tercihin kulübün vizyonuyla örtüştüğü ifade edildi.

İLK MAÇ TARİHİ BELLİ

51 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Atlas’ın başında ilk maçına 1 Ağustos’ta Monterrey karşısında çıkacak.

SON DURAĞI SAO PAULO

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Brezilya ekibi Sao Paulo’yu çalıştıran Crespo, Atlas ile birlikte yeni bir sayfa açmış oldu.

Atlas, yeni teknik direktörüyle birlikte ligde daha iddialı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.