Bazıları için şans bir tesadüf değil, bir yaşam biçimidir. Evrenin torpilli çocukları olarak bilinen bu burçlar, en imkansız durumlarda bile işlerini yoluna koymanın bir yolunu bulur. Peki, talih kuşunun omuzlarından eksik olmadığı o şanslı burçlar hangileri? İşte yıldızı daima parlayan burçlar listesi!

Hayat size limon uzattığında siz limonata yapmaya çalışırken, onlar o limondan bir içecek imparatorluğu kurabilir.

Astrolojik döngülerde her zaman avantajlı konumda olan bu burçlar, en büyük krizleri bile fırsata çevirmekte ustadır. Sizin burcunuz da evrenin koruması altındaki o seçilmişler arasında mı?

YAY: JÜPİTER’İN ÖZ EVLADI

Listenin başında elbette bolluk, bereket ve şans gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen Yaylar yer alır. Yay burçları için şans sadece dışsal bir faktör değil, onların iyimser bakış açısının bir ödülüdür.

En dar sokaklarda bile geniş bir çıkış yolu bulabilen Yaylar, risk almaktan korkmaz; çünkü evrenin onları bir şekilde kurtaracağına dair sarsılmaz bir inançları vardır.

BALIK: RUHSAL KORUMA KALKANI

Balık burçları genellikle kırılgan görünse de astrolojinin en gizemli şansına sahiptirler. Sezgileri o kadar güçlüdür ki bir felaketin kokusunu kilometrelerce öteden alıp rotalarını sessizce değiştirebilirler.

Tam her şey bitti dedikleri anda karşılarına çıkan mucizevi bir yardım eli veya beklenmedik bir fırsat, onların yıldızının ne kadar parlak olduğunun kanıtıdır.

BOĞA: SARSILMAZ İSTİKRARIN ŞANSI

Boğa burçları şansını genellikle sabrı ve stratejik duruşuyla kendisi yaratır. Ancak Venüs’ün koruması altında oldukları için maddi ve manevi kriz anlarında her zaman yedek bir plan hayatlarına kendiliğinden dahil olur.

Kaosun ortasında bile konforunu bozmayan Boğalar, dayanıklılıkları sayesinde krizleri en az hasarla atlatan burçtur.