Yürük, Etiler’de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin ardından ayağında ciddi bir kırık oluşan şarkıcı, çevredekilerin yardımıyla hızla hastaneye kaldırıldı.

AYAĞI AMLÇIYA ALINDI

Doktorların yaptığı kontrollerde Yürük’ün ayağının iki yerden kırıldığı tespit edildi ve ayağı alçıya alındı. Tedavisi hastanede devam eden sanatçı, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

Fizik tedavi sürecinin başladığını belirten Yürük, şu anda hasta yürüteci (walker) kullanmaya başladığını söyledi. Ayağına henüz tam olarak yük veremediğini ifade eden şarkıcı, bölgede yoğun ödem ve hissizlik olduğunu dile getirdi.

Şiddetli ağrılar yaşadığını da anlatan Yürük, ağrı kesici kullanmadığında bayılacak kadar zorlandığını söyledi. Buna rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten sanatçı, kısa süre içinde toparlanmayı umut ettiğini ve sürece sabırla direndiğini ifade etti.