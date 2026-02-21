Üst üste aldığı yenilgilerle büyük şaşkınlık yaratan Barcelona'nın yaşadığı form düşüşü bir dönem Katalan ekibinin formasını terleten Fransız futbolunun en önemli golcülerinden Thierry Henry'nin de dikkatini çekti.

Atletico Madrid'e 4-0, Girona'ya ise 2-1 yenilen Barcelona'nın gol yollarında zorlanmasını 9 numara eksikliğine bağlayan Henry, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldıı Victor Osimhen'i eski takımına önerdi.

HENRY: 'BARCELONA'YA OSIMHEN GİBİ ÜST DÜZEY FORVET LAZIM'

İspanyol basınından Sport'a konuşan Henry şu ifadeleri kullandı:

"Lewandowski ve Ferran Torres, Hansi Flick'in 9 numaraları ama ikisi de başarıyı garanti etmiyor. Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı var. Üst düzey bir forvetten bahsediyorum. Victor Osimhen gibi, Erling Haaland gibi, Harry Kane gibi. Gelecek vadeden bir oyuncudan değil; kendini kanıtlamış, müthiş golcülerden bahsediyorum.

Yamal gibi yetenekli, böyle paslar veren bir oyuncunuz olduğunda, gol atmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Bu seviyede, tek bir şans yeterli. Çok fazla fırsatın boşa harcandığı maçlar izledim. Barcelona'da bu olmamalı. Rekabetçi olmakla, şampiyon olmak arasındaki farkı yaratan şey bu."