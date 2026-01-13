Yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euro gümrük muafiyetinin kaldırılması, piyasada sert fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Küçük tutarlı ürünlerin kısa sürede katlanarak zamlanması, vatandaşın tepkisini çekerken düzenlemeye yönelik eleştiriler siyasetin de gündemine taşındı.

Yaşanan fiyat artışlarına bir tepki de saraydan geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral gümrük muafiyetinin kaldırılmasındaki amacın yerli üreticiyi korumak olduğunu hatırlatırken düzenleme ile amaçtan sapıldığına dikkat çekti. Saral, uygulama ile adeta vatandaşın cezalandırıldığını vurguladı.

Oktay Saral sosyal medya hesabından gümrük muafiyet düzenlemesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğine dair bir mesaj yayınladı.



Saral'ın mesajı şu şekilde:

"30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır. Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır"