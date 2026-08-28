Hem sıfır atık hem sıfır maliyet: Babanın çocuklarına özel tasarımı

Çiftçilikle uğraşan Aydın, tarlasında yetişen ve çeşitli nedenlerle satışa ayrılamayan kabakları çöpe atmak yerine çocukları için oyuncak yapmaya başladı. Kabaklardan araba yapan Aydın, çocukları için de bebekler hazırlıyor. Araba yapmak için önce kabağın içini oyan Aydın, daha sonra ağaç dallarıyla tekerleklerin takılacağı bölümleri hazırlıyor. Kabakları keserek yaptığı tekerlekleri dallara takan Aydın, bu şekilde oyuncak arabalar oluşturuyor. Bebek yapımında ise kabağın üzerine kaş, göz, burun ve ağız oyan Aydın, saç yapımında mısır püsküllerini kullanıyor. Kol ve ayaklarını ise ağaç dallarından hazırlıyor. Çocukların evlerinde oyuncakları bulunmasına rağmen kabaktan yapılan oyuncaklarla daha çok eğlendiklerini söyleyen Aydın, bu yöntemle hem ürünleri değerlendirdiğini hem de çocuklara farklı oyuncaklar sunduğunu ifade etti.