Türkiye’nin köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi en son taciz ve kavga olaylarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine okul yönetiminin başlattığı idari soruşturma sonucunda 20 öğrenciye disiplin cezası verildi.

Açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uyguladığı öne sürülen 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Veliler bu cezalara tepki göstererek adil davranılması gerektiğini savundu. Bu olaydan sonra İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşanan olayların yeni olmadığı, AKP’nin uzun yıllardır bu lisesi kendi yörüngesine almak için çalışma yaptığı veliler tarafından tek tek saptandı.

Bu liseyi AKP’nin yörüngesine alma çalışmasında ise başrolü eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop çekiyor.

İstanbul Erkek Lisesi’nin eğitim kalitesini arttırmak ve mezunlar arası dayanışmayı sağlamak için İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ve İstanbul Erkek Liseliler Derneği vardı. Bu iki yapı da lise için çalışmalar yapıyordu.

Ancak 2014 yılında bu iki sivil toplum örgütü varken yeni bir yapı daha kuruldu: İstanbul Erkek Liseli Mezunlar Derneği. Lisedeki gelişmelere tepki duyan veliler bu yeni kurulan dernekle ilgili “Kuşkusuz İELİM Yönetim Kurulu listesi içerisinde en dikkat çeken isim; aşağıda özel bir başlık altında inceleyeceğimiz 2018 mezunlarından Yönetim Kurulu üyesi Selahaddin Şentop olacaktır. Selahaddin Şentop, 2019 ve 2023 yılları arasında TBMM Başkanı olarak görev yapmış bulunan, 24, 25 ve 26. Dönem AKP milletvekili ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’un oğludur. Selahaddin’in ablası Seniha Begüm Şentop da okulumuzun 2016 mezunlarındandır. Serbestiyet adlı internet platformu bünyesinde ‘İstanbul Erkek Lisesi ve Olaylar: Tarafımız Hangisi’ başlıklı meşum makaleyi yayınlayan 2014 mezunu Mehmet Zahit Şerefoğlu da dernek yönetim kurulu üyelerinden bir diğeridir. Şerefoğlu ailesi, Kahramanmaraş’ın köklü, nüfuzlu ve iktidara yakınlığıyla bilinen ailelerinden biridir . Dernek Başkanı İbrahim Nalçacı’nın babası ve ortağı Fahri Nalçacı lojistik sektöründe faaliyet gösteren önemli bir iş insanı olmasının yanı sıra, Bolu’da bir muhafazakar otelin sahibi ve MÜSİAD’ın önemli bir üyesidir” dedi.

Öte yandan veliler ve mezunlar İstanbul Erkek Lisesi’ni ele geçirmek için FETÖ’nün de güçlü olduğu dönemde büyük bir uğraş içine girdiğini ifade etti. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan dün ayrıntılı bir yazı kaleme aldı.

NUH YILMAZ OLAYI

Veliler İstanbul Erkek Lisesi’nin AKP’li yöneticilerin iştahını kabartan bir okul olduğunu belirterek, kendi çocuklarını sınava bile sokmadan buraya kaydetmek istediklerini anlattı. Buna bir örnek olarak da şu an Şam Büyükelçisi olan Nuh Yılmaz’ın ABD’de okuyan çocuğunun sınavsız bir şekilde 2011 yılında liseye kaydedilmesini gösterdi.

Veliler bununla ilgili olayı şöyle anlattı:

“Lise dönemine kadar eğitimini ABD’de sürdürmüş, dönemin başbakanı ve kendisi de okulumuz mezunlarından olan Ahmet Davutoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı, dönemin gazetecisi, şimdinin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ın kızı, merkezi seçme sınavına girmeksizin ve hangi başarı kriterine göre yeterli görüldüğü anlaşılmayan bir biçimde 180 kişilik kapasitesinin tamamını doldurmuş bulunan İstanbul Erkek Lisesi’ne 181. Öğrenci olarak kaydedilmiştir. Kısa sürede arkadaşları ve kamuoyunda kısaca ‘181’ olarak anılmaya başlayan bu öğrenci, dönem arkadaşlarından yoğun bir tepki ve dışlanma ile karşılaşmıştır.

Bu öğrencinin okula kaydedilmesini haklı olarak kendi emeklerinin çalınması olarak gören hazırlık sınıfı öğrencileri, konuyu mezunlara ve okul aile birliğine aksettirmiş, mezunlar da konuyla ilgili bir kamuoyu oluşturmak adına bir basın metni yayınlamış ve imza kampanyası başlatmışlardır. Ayrıca öğrenci velileri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüyüş ve basın açıklaması eylemleri de düzenlenmiştir . Konuyla ilgili ayrıca idari yargıya başvuran öğrenci velilerinin açtıkları dava reddedilmiştir. Bu kampanyanın karşısında, böylesine açık bir rezaleti neye istinaden sahiplendiği anlaşılamayan kesimlerin karşı yazıları yayınlandıysa da , İstanbul Erkek Liselilerce yaratılan iç ve dış kamuoyunun yarattığı güçlü baskı neticesinde 181. Öğrenci okuldan alınmıştır. Yanlış anlaşılmasın, öğrenci tüm bu yaşananlara rağmen mevzuata uygun bir değerlendirmeye tabi tutularak yetenekleriyle uyumlu bir okula yerleştirilmiş değildir. İstanbul Erkek Lisesi’nden Kabataş Erkek Lisesi’ne nakledilmiş ve olayın üstü kapatılmıştır.”



