TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen yerli seyir füzesi SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu kritik testi sosyal medya hesabından duyurarak füzenin caydırıcılık gücünü artıracağını vurguladı.

TAM İSABETLE HEDEFİ VURDU

SOM-J, zorlu test şartlarında alçaktan uçuş, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük görünürlük özelliklerini bir kez daha kanıtladı. Bakan Kacır'ın paylaştığı görüntülerde füze, canlı harp başlığıyla hedefe 12'den vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOMJ, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz; yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak."

Kacır ayrıca entegrasyon süreçlerine değinerek şöyle devam etti:

"Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum."

TEKNİK ÖZELLİKLER VE KULLANIM ALANLARI

SOM-J; kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama, zırh delici harp başlığı gibi ileri teknolojilere sahip. Füze, kara hedeflerinin yanı sıra sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin. Atış sonrası kontrol, ağ destekli harekat yetenekleri ve KAAN ile KIZILELMA gibi milli platformlara entegrasyon çalışmaları hızla sürüyor.

Bakan Kacır, SOM-J'nin Türkiye'nin gökyüzündeki caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağını belirterek, "Caydırıcılığımızı artıracak" vurgusunu yaptı. Bu başarı, yerli savunma sanayiinin bağımsız ve ileri seviye mühendislik kapasitesini gözler önüne serdi.