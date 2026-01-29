HAVELSAN, insansız sistemler temelinde geliştirdiği “dijital birlik konsepti” kapsamındaki sürü kamikaze drone kabiliyetlerini saha faaliyetiyle ortaya koydu. Üst düzey sivil ve askeri yetkililerin gözlemci olarak katıldığı gösterimde, POYRAZ döner kanatlı dronlardan oluşan sürü, otonom görev icrası gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında havalanan drone sürüsü, gökyüzünde farklı formasyonlar sergiledikten sonra senaryo gereği belirlenen hedeflere yöneldi. Sürü içerisindeki kamikaze dronlar, hedeflere dalış yaparak mühimmatlarını patlattı ve görev başarıyla tamamlandı.

Gerçekleştirilen gösterimde, otonom sürü sistemlerinin dağıtık mimari yapısı ve uçtan uca operasyonel kabiliyetleri doğrulandı. Sürü, merkezi bir karar vericiye ihtiyaç duymadan, tamamen dağıtık mimari prensipler doğrultusunda görev icra etti. Haberleşme altyapısında yaşanan link kayıpları ve kısmi ağ kopuklukları ise görev sürekliliğini etkilemedi.

Sürü elemanlarının yerel algı, durum farkındalığı ve otonom karar mekanizmaları sayesinde görevlerini kesintisiz sürdürdüğü gözlemlendi. Dinamik sürü yönetimi kapsamında, sistemin eleman ekleme ve çıkarma kabiliyeti sayesinde değişen koşullara gerçek zamanlı uyum sağlandı.

Kendini yapılandıran sürü yapısı test edildi

Senaryolar sırasında anormal davranış sergileyen veya hata durumuna geçen sürü elemanlarının, sürü bütünlüğünü bozmadan otonom şekilde yapıdan ayrıldığı, kalan unsurların ise görevlerine devam ettiği gösterildi. Bu süreçte çarpışmadan kaçınma algoritmaları aktif olarak çalıştırılarak güvenli mesafe ve stabil ilerleme sağlandı.

Uzlaşı tabanlı sürü hareketi ve formasyon kontrol algoritmaları sayesinde sürü, hedefe doğru senkronize ve koordineli biçimde ilerledi. Farklı hedeflere yönelen alt sürü grupları, yüksek hızda ve formasyon bütünlüğünü koruyarak hedeflere dalış gerçekleştirdi.

Alt sürülerle çoklu hedef angajmanı

Gözlemci İHA’lar ve diğer sistemlerden alınan hedef bilgileri doğrultusunda sürü, otonom olarak alt sürülere ayrıldı. Her alt sürü, kendi hedefi için bağımsız ancak koordineli şekilde görev icrası gerçekleştirdi. Hedef bölgesine ulaşıldığında, önceden tanımlanan görev kuralları ve emniyet kısıtları çerçevesinde otonom hedef angajmanı yapıldı ve görev tamamlanma durumu üst seviye görev yöneticisine bildirildi.

Faaliyet sırasında ayrıca HAVELSAN’ın dikey iniş kalkış yapabilen sabit kanatlı otonom İHA’sı BULUT, ASISGUARD tarafından geliştirilen AGGÖZ GIMBAL 275 elektrooptik görüş sistemiyle görüntü aktarımı gerçekleştirdi.

'Uzun süredir sahada testlerini yapmaktayız'

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Farklı tiplerde akıllı sistemlerimizi ve yazılım kabiliyetlerimizi sahada daha fazla göstereceğiz. Seçkin, tecrübeli ve güçlü mühendislik altyapımız ile ‘Dijital Birlik’ konseptimiz içerisinde bulunan farklı tip insansız platformlarımızla daha geniş kapsama alanı içerisinde bu tip kamikaze sistemlerin yeteneklerini artırmaktayız.

Canlı mühimmatlı gerçek ortam senaryosu ile ortaya koyduğumuz bu senaryoların uzun süredir sahada testlerini yapmaktayız. Tamamen milli imkanlar ve mühendislik kabiliyetlerimiz ile geliştirdiğimiz bu dağıtık mimariye sahip sürü zekası, tek bir yer kontrol istasyonu üzerinden tek kullanıcı ile komut almakta, görev esnasında kullanıcı bağımsız görev icrası gerçekleştirebilmektedir.

Sistemlerimize taktik bir hava aracı olmaktan öteye geçirip hava sahası koordinasyon ve yönetimini ortaya koyan kritik bir harp yeteneği kazandırdık. Bu yoğun sürü ve eş zamanlı kullanım senaryoları ile tamamen platform sayısından bağımsız olarak her türlü görev konsepti kolaylıkla icra edilebilmektedir. Arka planda personel, eğitim ve araçları ile sahada sürekli kendini yenileyen yeni sistem ve birimlerinde oluşturulmasına yönelik kesintisiz çalışmalar yürütüyoruz.”