44 yaşındaki Avusturyalı bir kadın, paraşütüyle havada süzüldüğü esnada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda kadının Avusturya Alpleri üzerinde süzüldüğü esnada uzaktan motor sesi geldiği ve çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak, paraşütü parçaladı.

YEDEK PARAŞÜTLE KURTULDU

Kazanın ardından hızla düşüşe geçen kadın, acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi.

Yetkililer kadının ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını duyurdu.

Gerçekleştirilen açıklamada uçağın pervanesinin paraşüte ciddi zarar verdiği ifade edildi. Yetkililer "Deneyimli paraşütçü yedek paraşütünü açarak kurtuldu" sözlerini sarf etti.

Kazadaki kadının adı açıklanmasa da "Sabrina" adlı bir kadın, kaza görüntülerini sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştı. Kadın paylaşımında "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı.