Küresel jeopolitik gerilimler, havayolu sektöründe maliyetleri zirveye taşıdı. İran ile yaşanan çatışmaların ardından fırlayan jet yakıtı fiyatları, düşük maliyetli havayollarını (LCC) iflasın eşiğine getirdi. Değer Havayolları Birliği, sektörü ayakta tutabilmek adına Trump yönetiminden 2,5 milyar dolarlık dev bir finansal destek paketi talep etti.

MALİYETLER BİR YILDA İKİYE KATLANDI

New York Times'da yer alan haberde; sektörden sızan verilere göre, Kuzey Amerika'da jet yakıtının galon fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 4,10 dolara ulaştı. Havayolu şirketleri, operasyonel sürdürülebilirlik için bu devasa maliyet artışını bilet fiyatlarına yansıtmak zorunda kalırken, talep edilen likidite havuzunun bilet fiyatlarını makul seviyede tutmak için "tek yol" olduğu savunuluyor.

SPİRİT AİRLİNES: DEVLET DENETİMİNE Mİ GEÇİYOR?

Krizin merkezinde yer alan Spirit Airlines için durum çok daha kritik. Nakit rezervleri tükenme noktasına gelen şirket, 500 milyon dolarlık kredi karşılığında hükümetle pazarlık masasında.

Masadaki plan, hükümetin finansal araçlar yoluyla şirketin yüzde 90 hissesini devralma yetkisine sahip olmasını öngörüyor. Şirket avukatları, alacaklılarla anlaşmak için vaktin kalmadığını ve hükümet desteğinin bir "ulusal güvenlik" meselesi gibi ele alınması gerektiğini vurguluyor.

WASHİNGTON İKİYE BÖLÜNDÜ: "KÖTÜ İŞLETMEYE PARA YOK"

Havayollarının yardım talebi ABD Kongresi'nde sert yankı buldu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, "Zaten kötü giden bir işe daha fazla kaynak aktarmaya sıcak bakmıyoruz" diyerek şüpheci bir tavır sergiledi. Cumhuriyetçi Ted Cruz bu adımı "korkunç bir fikir" olarak nitelerken, Demokrat Elizabeth Warren dış politikaların yakıt maliyetlerini tetiklediğini savunarak vergi mükelleflerinin parasının korunması gerektiğini belirtti.

VERGİ İNDİRİMİ TALEBİ DE MASADA

Nakit desteğine ek olarak Allegiant, Frontier ve Sun Country gibi şirketler, bilet maliyetlerini düşürmek için hükümetten şu taleplerde bulundu:

Yüzde 7,5’lik özel tüketim vergisinin askıya alınması. Segment başına alınan 5,30 dolarlık ücretin geçici olarak durdurulması. Analistler, Kongre onayı olmadan bu hacimde bir paketin geçmesinin zor olduğunu, tek çıkış yolunun ancak "Savunma Üretim Yasası" gibi olağanüstü yetkilerle mümkün olabileceğini belirtiyor.