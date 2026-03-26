Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Antakya ilçesi Alazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takibe alınarak durdurulan motosiklette bulunan S.K. ve S.K. isimli şahısların üzerinden, satışa hazır halde 3 parça 3,78 gram esrar, 8 parça halde 9,16 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmada S.K., H.K., A.K. ve S.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.